补基层医疗短板 “小手环”何以赋能“新村医改革”？

一天清晨，家住浙江绍兴市柯桥区柯桥街道瓜渚湖社区的胡大伯在小区散步时突然感觉身体不适。与此同时，柯桥街道社区卫生服务中心护士站的“新村医”驾驶舱接收到胡大伯体征异常的预警，值班护士沈洪霞迅速根据预警信息联系了老人的家庭医生寿军方，寿军方收到驾驶舱随访任务后立马联系老人的家人，并迅速前往老人家中，上门问诊。

经过简单的治疗，老人各项指征开始稳定。于是沈洪霞根据老人现阶段症状，在线为老人重新制定了治疗方案，并向上级医院专科医生申请了用药需求。

健康监测人群的智能手环。柯桥区卫生健康局供图

基层医疗卫生机构广泛分布在街道社区、乡镇村庄，为民众提供着基本医疗卫生服务。一直以来，医疗资源的不均衡始终是基层卫生服务高质量发展的短板。日前，由绍兴市柯桥区卫生健康局牵头建设实施的“新村医”数字化医疗健康应用体系在当地上线试运行，柯桥也成为浙江首个试水大数据赋能“新村医改革”的区县。

前述胡大伯的救治案例，正是“新村医”数字化医疗健康应用体系的生动实践。这套“行云流水”的流程背后，离不开一个“小小的手环”。

原来，社区卫生服务站为患有慢性疾病的胡大伯专门配发了“新村医”家庭病床监测手环等设备，确保动态监测老人各项指征。“这次我们能够及时发现老人的异常，依靠的就是健康手环在第一时间将信息传送到数智融合中心，并由中心向驾驶舱和家庭医生发出预警及随访任务。”沈洪霞说道。

“新村医”家庭病床服务，正是当地推动优质医疗资源下沉基层的关键改革举措。该服务通过医保、医疗、医药“三医联动”，让患者在家就能享受优质医疗服务。

具体来看，居民可根据自身健康状况，通过数字化平台向村卫生服务站家庭医生申请相关服务，申请通过后，患者即成为“新村医”纳管人群，并通过手环等智能设备实现动态监测。

数字化健康管理平台。柯桥区卫生健康局供图

据介绍，目前柯桥区卫生健康局已在多个服务中心和基层卫生站点启动试点家庭病床、“云入院”、规律配药、动态监测等数字化赋能“新村医”服务。

作为浙江省内首个试水“新村医改革”的地区，柯桥当地的基层医疗人才培养亦推开了一扇数字化新大门。

在过去，基层普遍存在村医年龄偏大，新入编村医人员培训周期较长的现状，这也导致部分镇街的新老村医出现青黄不接等问题。进入数字化时代，柯桥当地借助医疗健康数字化改革的契机，通过“新村医”基层医疗健康管理服务体系，形成以大数据、人工智能与健康医学服务深度融合的数字化系统工作站，为年轻村医提供多种中西医人工智能辅助诊疗决策及智能慢病管理。

同时，工作站还通过不断完善“云课堂”，为医护人员提供深度的医学专业知识学习，加快年轻村医的执业培训及上岗周期，为农村医疗卫生事业注入了新的活力。截至目前，柯桥已有145名村级定向培养生入职新村医岗位，有效提升当地基层医疗健康的服务能力。

结合数字化改革，浙江多年来不断组建家庭医生团队，打造面向居民的“知健康、享健康、保健康”三大应用场景，推进老年慢病数字健康新服务。该省致力于实现数字赋能“两慢病”全周期健康管理，让广大城乡居民在家门口就能享受优质便捷的卫生健康服务。