丰台医院新址正式开诊

提供900张床位，设置36个临床科室、7个医技平台科室，配建765个停车位……昨天上午，丰台医院新址开诊。作为丰台区区域医疗中心，丰台医院于2021年8月被北京市卫生健康委核定为三级综合医院。如今丰台医院新院区正式投入使用，一个集医疗、教学、科研、预防和保健于一体的三级综合医院崭新亮相。

“百米动线”让患者少跑路

开诊当天，位于西安街1号的丰台医院新址已经有不少患者。丰台医院新址建筑以白色为底色，红色和灰色穿插其中。医院分为南北两个区域，南区从南到北分别是门诊/行政办公楼、急诊/妇产幼楼、医技/住院楼，三幢楼之间有连廊相连通。北区与南区一路之隔相对独立，设有高压氧舱、液氧站、感染病房楼等设施。

北京青年报记者走进门诊大厅，迎面是宽大的接待咨询台，各种自助挂号、缴费设施分区布置，能够很好地分流就诊人群。挑高三层的大厅内宽敞明亮，玻璃屋顶将阳光引入大厅，给人以温暖舒适的感觉。

丰台医院院长卢守华介绍，为了方便患者就医，丰台医院打造“医疗街”来串联各楼区域，形成“百米动线”，缩短患者就医流线。“比如门诊到检验中心距离约40米，到放射科约45米，到B超室约35米，急诊到影像科约35米，妇科到B超室约15米，最长的医疗流线是住院到影像科，也仅仅65米。”卢守华说，“让患者、医生、物流流线区分开来，各不交叉，设计清晰，避免拥堵，也让患者就医更便捷。”

丰台医院新院从设计之初就充分考虑到患者就诊的人文关怀。比如透析室和食堂位于地下一层，为了解决地下室的封闭与昏暗问题，医院在设计过程中采用下沉广场的方式将阳光和绿地引入地下一层，提高患者及家属的就医、就餐体验。

人工智能实现自动发药

门诊楼左侧的药房处，不见了排着长队等候的人群。医院的药房在此次搬新址的过程中引入了人工智能自动发药机。患者只要完成缴费，系统自动将数据传输给自动发药机，由仿人工机械臂完成取药，药品筐自动传输到窗口，并叫号。患者只要拿着自己的单据到窗口扫码，就能从工作人员手中领取药品。

丰台医院新址还有许多科技“加持”，比如气动物流系统，就实现了血样、化验单、急救药品等小型物品高效快递传递。气动物流系统在整个医院布置了40多个站点，比如急诊采血血样，放在一个“子弹头”舱内，再放进物流站，只要输入目的地，按下按钮，顺着管道几十秒就可抵达检验科，检验结果出来后也可通过管道返回，大大减少了来回的时间成本。

此外，医院还布局了箱式物流体系，这是一种院内轨道物流模式，输液、药剂、手术包、病号服等较大物品，可以放进制式的物流箱中，通过轨道便捷地抵达各个护士站，一小时能够运输800至1000箱物资，极大地提高了院内物品运输效率。

后续将适时推出通医班车

丰台医院新址有900张床位，日门诊量约3000至4000人次。怎样缓解如此大的人流量带来的交通问题？卢守华介绍，丰台医院新址共设置停车位765个，其中600个车位留给就医患者停车。为缓解就医停车难问题，丰台区还统筹协调医院南侧平房区拆违治乱腾退空间建设停车位，能够提供300多个停车位，基本上能够满足患者就医停车需求。

此外，医院和丰台区有关部门还将根据开诊后人流量适时推出网约车专门停车区域以及通医班车，为患者就医提供最大便利。

实现区域医疗中心提质发展

丰台医院党委书记宋雄英介绍，丰台医院设有36个临床科室和7个医技科室。其中心血管内科、妇产科2个科室为丰台区临床重点专科；神经内科、呼吸与危重症医学科、消化内科、普通外科、骨外科和重症医学科6个科室为院级临床重点专科。

“我们在新址建设过程中强化了急诊和ICU病房的建设，急诊面积2000多平方米，ICU病房设置了30张床位，并设置了多学科会诊中心，全力保障医院的急诊急救功能。”宋雄英介绍，丰台医院是丰台区的区域医疗中心，主要承担辖区内急危重症、疑难病症的就诊及转诊会诊；配合专业公共卫生机构，承担相应公共卫生服务职能和突发事件紧急医疗救援等任务。

文/本报记者 蒲长廷

摄影/本报记者 杨益