气温逐步回升 早晚依旧寒冷

从昨天起，北京气温开始逐步回升。北京青年报记者从北京市气象台获悉，预计12月25日至31日，北京以晴到多云天气为主，白天最高气温在2℃至7℃之间，夜间最低气温在-8℃至-5℃之间，虽然气温逐步回升，但夜间最低气温仍然很低，市民要注意防寒保暖，谨防着凉感冒。

12月22日11时27分，冬至如约而至，全国正式进入了“数九寒冬”。不过，由于冷空气逐渐远离，北京天空晴朗，气温逐步回升，到昨天16时，观象台最高气温-1.1℃，城区大部分地区气温在-1.7℃至-1℃之间。与前一阵子动辄-7℃的气温相比，这个温度已经是相当温和了，不过由于白天偏北阵风明显，市民的体感温度仍然较低。

由于本市大部分道路已无结冰现象，市气象台昨天10时50分解除了道路结冰黄色预警信号。同时，由于影响本市的冷空气势力已减弱，气温逐渐回升，市气象台昨天11时解除了持续低温黄色预警信号，持续十来天的低温终于暂告一段落。昨天夜间，本市最低气温仍低至-9℃。不过，今天白天的最高气温将升至0℃。未来三天，北京将继续晴到多云的天气，气温逐步回升，比较适宜户外活动。

根据最新的气象资料分析，下周（12月25日至12月31日）北京以晴到多云天气为主，气温不再“探底”，开始奏响一曲回暖进行曲，白天最高气温在2℃至7℃之间，夜间最低气温在-8℃至-5℃之间。虽然气温逐步回升，但夜间最低气温仍然很低，早晚体感十分寒冷，市民早出晚归一定要多穿点儿，注意防寒保暖，谨防着凉感冒。

气温回暖的同时，空气质量将会有所下降。昨天傍晚，在河北、山东、河南部分地区已经出现了中度污染，局地重污染。预计今明两天，华北南部、黄淮北部还有轻至中度霾。12月26日受弱冷空气影响，霾自北向南逐渐减弱。随后，12月27日至31日，华北中南部、黄淮中西部、汾渭平原等地还有一次雾霾天气过程，上述大部地区将有轻至中度霾，局地重度霾。北京市生态环境监测中心官微显示，今天白天，北京地面转受高压后部作用，扩散条件一般，预计空气质量指数为2级良。