“尊重每一个人的心理感受”

12月21日，在甘肃省积石山县大河家镇大寺广场，甘肃省第二人民医院心理救援队队员带着孩子们做游戏。本报记者 刘宇航摄/光明图片

“老师来啦，老师来啦！”

12月23日，几位志愿者刚出现在帐篷前，一群五六岁的孩子马上拥过来，将他们团团围住。

这是发生在甘肃省积石山县大河家镇克新民村的临时安置点的一幕。几位心理援助志愿者此行的目的是通过面对面的方式，帮助孩子们正确处理已经出现或可能出现的心理问题。

“我们在走访调查、评估后发现，部分受灾群众在地震后出现了心理应激反应。特别是孩子们，需要重点关注。”志愿者小队成员、甘肃明睿心理援助红十字志愿队队长季春晖告诉记者。

在游戏中驱散阴霾

孩子们抬头看着“老师”，你一言我一语，充满期待。“这几天我们一起做过的游戏活动有猫抓老鼠、击鼓传花、唱歌、画画，甚至还有跳‘科目三’。”甘肃明睿心理援助红十字志愿服务队队员贾菁霞告诉记者。

同一时间，来自宁夏宁安医院的自治区红十字会心理救援队副队长田涛，正带着队员，在几公里外的另一个安置点和孩子们做着游戏。“特别是‘科目三’舞蹈和猫抓老鼠，孩子们很喜欢。”田涛说。

游戏疗愈是一种常见的心理疗法。“和孩子一起做游戏，让他们从中感觉到关爱，可以让他们转移注意力，忘却害怕，宣泄压力和情绪，驱散地震带来的内心阴霾。”贾菁霞介绍。

“我们昨天带着孩子画画。”贾菁霞告诉记者，画画不仅可以释放情绪，还可以展现绘画者的心理状态。“孩子们画画时选择的颜色，也是他们的心理颜色。比如，有些孩子内心比较压抑或恐惧，可能会选择偏冷或偏暗的颜色。我们这个安置点的孩子，选择的颜色主要是红色、绿色，画的都是家乡的房子、绿树、花朵和太阳，说明他们现在的心理状况还不错。”

不过，前些天孩子们的情况并不像现在这样乐观。

“刚开始做游戏时，很多孩子在帐篷里不愿出来。”田涛说，地震初期，孩子们还处于急性应激反应期，出现麻木、紧张、恐惧等状况。于是，他们有针对性地进行了辅导干预。通过和孩子建立信任关系，让他们迈出帐篷，参与活动，最终在游戏中得到进一步的疗愈。在这个过程中，他们还会不断观察孩子的变化，及时调整干预措施。

对于这些天陪伴、帮助自己驱散阴霾的志愿者们，孩子们用上了自己最尊敬的称谓——“老师”。

不被打扰的一对一交流

并非所有的孩子都适合游戏疗愈，14岁的杨小娟（化名）便是如此。地震发生时，住在学校的她刚和同学跑出大门，身后的宿舍就轰然倒塌，她瘫坐在地上，几乎动弹不得。直到今天，她仍未走出那天的阴影。

“我们发现，通过游戏活动，孩子们的心理状况改善比较明显，特别是12岁以下儿童。但是一些12到18岁的青少年对外界的感知更加丰富细腻，心理上的伤害也更难抚平。”季春晖说，对杨小娟的心理辅导，需要尽量避开周围的干扰因素，“有别人在场，她不自在，很难敞开心扉”。

她支开杨小娟的父母，在帐篷里和杨小娟一起待了半个小时。在季春晖提议下，两个人走出了帐篷，一起走到野外，边走边聊。回来的路上，杨小娟的脸色好了一些。

季春晖告诉记者，接下来他们打算对一些特殊群体，比如心理创伤比较大的人，加强一对一心理辅导，特别是对那些在地震中失去亲人的受灾群众，着重进行哀伤辅导。

“一些青少年不大愿意面对太多的人，他们更适应和我们一对一地进行交流。”季春晖说，这几天的心理援助经历让她更清晰地意识到，要尊重每一个人的心理感受，不同的人在面对灾难的时候，承受能力是不一样的。

与受灾群众共渡心理难关

目前，来自甘肃省内乃至全国的众多专业人员，正以多种方式，参与到积石山震区的心理援助工作当中。

甘肃省心理咨询志愿服务队已向全省1400余名心理志愿者发出为受灾群众提供心理救援服务的倡议；甘肃省第二人民医院平安甘肃心理危机干预与研究中心心理救援队奔赴受灾最严重的4个乡镇，开展心理援助；甘肃省青年志愿者协会直属服务队爱心驿站搭建“共青团日间照护站”，为灾区孩子提供趣味课堂和心理疏导等服务；西北师范大学心理援助热线平台的59名督导师和500名热线员随时在线，守护灾区人民心理健康……

“根据国际上的科学评测，经历灾害等大的危机后，15%~20%的人会遭受心理创伤。大部分人能恢复心理健康，甚至由危转机获得成长。”西北师范大学心理援助热线平台总负责人吴博说。

“恢复心理健康并获得成长，有一个前提，那就是遭受危机后能很快获得社会联系和社会支持。”吴博说，要让他们感受到，在遭受灾难后，自己不是完全孤立的，没有陷入黑暗当中。

做了15年心理咨询工作的季春晖，在积石山震区经历人生中第一次地震心理救援后，对自己选择的专业有了更深的感触和体悟。“昨天有几个孩子跑到我跟前说‘抱抱我’，我当时感觉既温暖又心疼。”她说。

当他们结束此次心理援助服务准备离开时，孩子们又围了过来。

“老师，您明天还来吗？”

“来！”这不仅是他们，也是各地心理援助工作者的回答。

（作者：本报前方报道组 前方报道组成员：陈海波、章正、刘宇航、宋喜群、王冰雅）