“2023人民好医生血液健康科普大赛”决赛在京举行

12月20日，作为2023人民好医生科普大赛的重要组成部分，“2023年人民好医生血液健康科普大赛”决赛在北京举行。人民好医生客户端主办的2023人民好医生科普大赛，由国家卫生健康委医疗管理服务指导中心、中国疾控中心慢病中心指导，中华医学会血液学分会、中华医学会科学普及分会、中国医师协会医学科学普及分会为学术指导。

“近年来，我国血液系统健康促进工作取得了长足的进步。但相较于高血压、冠心病等其他类慢性疾病，血液学领域科普教育还有待提高，需要社会各界的广泛关注和支持。”上海交通大学医学院附属瑞金医院副院长、中华医学会血液分会副主任委员赵维莅呼吁，“期待更多有实力、有情怀、有特色的科普人才积极加入科普事业中，为助力健康中国建设添砖加瓦。”

“做好健康科普是预防疾病的‘一剂疫苗’，大力开展健康知识科普活动是为百姓健康服务的‘好事’，是践行新时代医疗卫生职业精神的‘实事’。”中华医学会副会长兼秘书长王健说，在推进健康科普工作中，需要医务工作者和社会各界共同织牢织密健康防护网，进一步加强公众的健康科普教育，回应群众所思、所盼、所需，答群众所想、所问，也需要医生们秉承科学敢于“亮剑”，去伪存真，粉碎谣言，传播科学准确的健康知识，提升健康科普信息质量。

“通过有效的健康科普，才能使公众获得更多的健康医学相关知识，在此基础之上，公众才能成为健康第一责任人，充分认识到疾病的预防和保健的重要性。”首都医科大学附属北京朝阳医院急诊医学中心主任、中华医学会科学普及分会前任主任委员郭树彬提到，医院工作者承担着疾病预防、诊断、治疗、康复和健康教育等工作，在健康促进领域发挥着不可或缺的重要作用，所以在推进健康科普工作过程中，需要医务工作者加强患者的健康科普教育。“患者接受科普宣教后，对疾病有了理性认识，在就诊时与医生的沟通会更顺畅。这有助于提升患者的依从性、自我管理能力以及就医的满意度。”郭树彬说。

“及时有效的健康科普教育，对于引导公众建立正确的健康观念，培养良好的生活方式尤为关键。”百济神州大中华区首席商务官殷敏说，“做好科普工作，不光需要卫生健康相关部门、医疗卫生机构，也需要社会各界的广泛参与。百济神州积极围绕大众的健康教育需求，致力于支持和推动科普工作，促进科技研发，切实履行社会职责。我们也希望看到更多创新药企积极加入科普工作，助力形成良好的行业和社会健康生态。”

中国医学科学院血液病医院阎禹廷结合个人社交账号运营经历，进行了“我的医学科普之路”的主题分享。“科普是临床治疗的重要补充。药物治疗只是整个疾病治疗的部分环节，每个人都是自己健康的第一责任人，传递健康的理念可能会比患者接受单一的药物治疗更有价值。知识会赋予人力量，我希望通过医疗科普赋予每一位患者力量，让他们在面对疾病的时候，不再是盲目、被动地接受，而是能够真正理解疾病的本质，从而可以更加积极、主动地参与到疾病的治疗和管理中。”阎禹廷说。

据了解，“2023年人民好医生血液健康科普大赛”在全国五个赛区总共征集近600个作品，393家医院参加。前期东、南、西、北、中五个赛区，约150位选手参加了线下的初赛，总共有30人进入本次决赛。

会上，赵维莅、郭树彬、四川大学华西医院血液科主任牛挺、四川大学华西医院血液科主任医师徐才刚、空军军医大学西京医院血液内科主任高广勋、中国医学科学院血液病医院淋巴瘤诊疗中心主治医师阎禹廷、宁夏医科大学总院血液内科主任崔丽娟、苏州大学附属第一医院血液科主任助理陈佳、中国医学科学院血液病医院淋巴瘤中心主任医师易树华、中国人民解放军总医院第五医学中心血液病医学部副主任医师朱海燕、陆军军医大学新桥医院血液病医学中心主任医师张诚从专业角度对五组参赛作品进行了点评，并对作品呈现形式以及语言结构给出了建议，为各位医务工作者今后的科普工作带来指导帮助。

附：“2023年人民好医生血液健康科普大赛”获奖名单

“科普之星”：

河南省肿瘤医院林全德

浙江大学医学院附属第一医院董蒙蒙

解放军总医院第五医学中心关伟

浙江大学医学院附属第一医院赵妍敏

陆军军医大学新桥医院谭栩

上海长征医院余雪柔

四川大学华西医院王婕

德阳市人民医院赖霄

浙江大学医学院附属第二医院袁相贵

重庆大学附属肿瘤医院徐禄香

“十佳科普作品”：

贵州医科大学附属医院陈莹《什么是螃蟹病？揭秘多发性骨髓瘤》

空军军医大学西京医院贾双双《骨折-可能是癌细胞向你发出信号》

空军军医大学西京医院朱丽《PICC置管后，你活动了吗？》

吉林大学第一医院王浩天《“吃土”不一定是穷，还有可能是缺铁》

浙江大学医学院附属邵逸夫医院黄飞腾《如何读懂血常规中的白细胞计数》

重庆大学附属肿瘤医院郭冰凌《酱香拿铁等于拿走铁？》

北京协和医院常龙《潜伏的“魔鬼”——轻链型淀粉样变性》

兰州大学第二医院薛涵《都是月经惹的“祸”》

山东省立医院刘佳睿《都是贫血惹的祸》

新疆维吾尔自治区人民医院陶玲《暖暖——PICC家庭维护》

“人气科普作者”：

空军军医大学第二附属医院娄典

南方医科大学南方医院陈飞锦

哈尔滨医科大学附属肿瘤医院全丽娜

钦州市第一人民医院陈锐憬

西安交通大学第一附属医院张欢

南方医科大学南方医院魏小磊

南方医科大学南方医院郭绪涛

首都医科大学附属北京同仁医院姚娜

北京积水潭医院高珊

广西医科大学第一附属医院刘容容

“优秀组织”：

中国医学科学院血液病研究所

首都医科大学附属北京积水潭医院

浙江大学医学院附属第一医院

苏州大学附属第一医院

四川大学华西医院

重庆大学附属肿瘤医院

空军军医大学西京医院

陆军军医大学新桥医院

南方医科大学南方医院

华中科技大学协和深圳医院