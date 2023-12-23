不出诊室即可“指尖支付” 微信医保移动支付打造“手机里的缴费窗口”

看病挂号、诊间缴费、处方开药……缴费窗口来回跑，排队耗时又费力，如今看病窗口排队的场景即将成为过去式，只需打开手机就能“指尖支付”一键完成医保缴费，“手机里的缴费窗口”让就医购药秒支付、不跑腿、更便捷。

近日，广东省医保局印发《广东省医疗保障局关于加快移动支付应用推广工作的通知》，提出加快推广全省定点医药机构接入医保移动支付服务，所有定点医药机构均可自愿申请接入医保移动支付，不设门槛。

医保移动支付是“互联网+医保”的新型在线支付方式，是打造线上线下充分融合的医保便民支付体系的核心环节、实现医保便民支付闭环的基础工程。

目前，微信医保码已全面开放，支持医保定点机构接入医保移动支付功能，实现就医全场景覆盖，线上打通看病购药医保结算“最后一米”。参保人通过医院微信公众号或小程序，使用医保电子凭证（医保码）进行身份认证，即可直接通过线上一键医保缴费，不出诊室即可完成支付。截至目前，全国已有累计超过1亿人次通过微信医保移动支付，享受医保码全流程服务带来的便利，平均为每位就诊人节省了43分钟。

以香港大学深圳医院为例，参保人就医时，只需要通过医院微信公众号进入“智慧医院”中的诊疗服务，即可进行预约挂号，并通过授权医保电子凭证，直接线上通过医保支付挂号费用。缴费更无需到窗口排队，通过“门诊缴费”可一键结算。同时，医保门诊统筹基金报销、个人账户、个人自付费用等均可在微信公众号在线完成，全流程享受便捷就医服务。

目前微信医保移动支付服务已覆盖广东全省，以及上海、福建、云南、湖南、湖北、内蒙古等全国大多数省市的多家医疗机构。此外，微信医保码已经覆盖了全国所有省份的各级医疗机构，超过80万家医疗机构支持患者通过医保码展码方式获取服务。

对于医疗机构而言，医保移动支付不仅可以缓解“三长一短”的门诊挂号或缴费排队时间长的问题，还有利于提升医院医保服务质量和效率，优化就医流程，改善医患关系，为患者带来更好的就医体验。医保定点机构可咨询当地医疗保障局按流程申请医保移动支付权限，权限获取后可通过“微信医保支付商家助手”微信公众号咨询和获取微信医保移动支付的接入方案和接口联调支持。（辛文）