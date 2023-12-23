眼睛的“求救”信号你收到了吗？

在眼科临床门诊中，常常会有患者因为“眼痛”前来就诊。这种主诉往往大同小异，有的因为某种“诱因”如用眼过度、熬夜、暗室下看书等原因引起眼部疼痛、干涩、异物感、酸胀感等，也有些患者会觉得无明显诱因就突然发生眼痛。

那么，在眼科门诊中最常见的“眼痛”，到底是由哪些因素引起的？哪种情况提示我们需要及时就医呢？下面就来看看导致“眼痛”的最常见原因及应对方法。

视疲劳

用眼过度导致的视疲劳是生活中引起眼部疼痛的常见原因。用眼过度容易导致眼部的神经和组织疲劳，并且在长时间使用电子产品时，我们的瞬目频率会降低，这样更容易使眼睛出现干涩和疼痛的感觉。

对策 如果在生活中需要长时间工作或者学习，需要每隔一段时间适当地放松双眼，可以看远方，也可以闭目养神或是做眼保健操调节眼部肌肉，适当地放松眼睛可以有效缓解用眼过度问题。

眼部带状疱疹

带状疱疹是由水痘——带状疱疹病毒引起的一种急性感染性皮肤病。眼部带状疱疹常表现为三叉神经所支配的眼睑皮肤区域出现灼热感或神经痛，可伴有眼红、畏光、流泪等眼部症状，同时可有轻度乏力、低热等全身症状，局部淋巴结可有肿大及压痛。随着病程的进展，受累皮肤可见群集性水疱样皮疹，但仅局限于一侧，不跨越正中线。对免疫力较低的人群，具有传染性。

对策 以局部及全身抗病毒药物治疗为主，辅以止痛药物缓解疼痛，为避免后遗神经疼痛，可加用营养神经药物。另外，锻炼身体、均衡营养、提高机体免疫力将有助于预防带状疱疹的发生。

干眼症

随着手机、电视、空调等产品在生活中的普及，出现干眼症的人越来越多，这个疾病也越来越年轻化。眼球表面的水分不足会使眼部出现酸涩、刺痛或异物感，同时可能会引起流泪、畏光、视物模糊等表现，在温度低或是风大的户外更易诱发这些症状。

对策 在日常生活中，多补充蔬菜水果；在室内吹空调时，可以使用加湿器提高环境湿度；在使用电子屏幕时，尽量控制时间在40分钟之内。对于干眼症状比较严重的情况，可以适当地使用人工泪液缓解症状。此外，眼部热敷对缓解干眼相关症状亦有好处。

结膜炎

结膜炎就是眼部结膜受到感染或者是刺激引发的炎症，病原菌可以为细菌、病毒或真菌。结膜炎引起的眼痛，通常还伴有眼红、流泪、分泌物增多、眼睛痒等症状。

对策 有些结膜炎无需治疗即可自愈，但大多数情况下需要使用相应的药物或者眼药水进行治疗。并且细菌性或病毒性结膜炎有一定的传染性，在生活中应注意避免用手揉眼睛，勤洗手，将毛巾等会接触眼部的物品与共同生活的家人或朋友区分开以避免交叉传染。

麦粒肿

麦粒肿是在眼睑或结膜上长出的红色小包块，是一种炎症性病变，除了会引发疼痛症状外，还会使患者眼部周围出现明显的红肿。

对策 麦粒肿应使用消炎的眼药水及眼药膏点眼，若红肿范围扩大或一直无法消退，则可能需要手术治疗。

异物损伤眼睛

角膜上有丰富的神经，当眼部进入异物时，可能会刺激角膜神经，引起眼部疼痛，甚至发炎。

对策 若有异物如化妆品、灰尘或其他刺激性物质溅入眼中，应立即使用清水冲洗，避免用卫生纸擦拭或用手揉搓眼睛造成眼部损伤的扩大。若清水冲洗后无明显好转，应及时就医清除异物。

若眼部受到直接的外部伤害，如拳击伤、磕碰伤等，除了会引起眼部疼痛外，有时还会伴有视物模糊、视物重影等表现，此时应及时就医，评估眼部的损伤程度，以决定进一步的治疗方案。

青光眼

青光眼是由于眼球内的房水循环及引流障碍，导致眼球内压力升高，从而使眼部出现疼痛。当眼压急剧升高时，患者会出现明显的眼部胀痛，同时可能还会伴有视力下降、头痛、恶心、呕吐等表现。

对策 此时应立即到眼科就诊，检查眼压以及眼部是否存在青光眼相关改变。使用降眼压眼药水、甘露醇输液或是前房穿刺等方法尽快使眼压降低，以避免高眼压对眼球造成的永久性损害。

视神经炎

视神经炎，顾名思义，就是视神经发炎了。视神经是我们眼球将从外界收集到的光信号转换为视觉电信号，并传输给大脑的重要通路。因此当发生视神经炎时，患者除了出现眼球的疼痛外，通常还会伴有视力下降、视野缺损或是色觉改变等视功能障碍，眼球的疼痛可能会在眼球转动时发生或加重。

对策 此时应及时到眼科或神经内科就诊，以排查视神经炎症的原因，并控制炎症的发展。

眶上神经痛

眶上神经痛是指眶上神经分布范围内，即眼眶上缘的持续性或阵发性疼痛。一般起病比较急，可单侧或双侧发生，眶上切痕处有明显压痛，通常与吹风受凉、过度劳累、感冒、外伤、鼻窦炎症等因素有关。

对策 可以采用热敷，消炎止痛药物，针灸、理疗、穴位按压等中医治疗；若仍无法缓解，则可以选择局部封闭治疗或神经阻滞治疗缓解疼痛。当然，正确的生活方式是预防眶上神经痛的有效办法，避免头面部的寒冷刺激、注意休息、劳逸结合、健康饮食、加强锻炼、增强体质等均有助于避免眶上神经痛的发生。 文/郭思彤（北京友谊医院）

◎敲黑板◎

眼痛别忍该就医时要就医

在大部分情况下，这些眼部的疼痛可以通过眼部按摩或闭目休息得到缓解。但有些情况下，眼痛并不会自行消退，甚至会逐渐加重，伴随视物模糊等表现，严重影响我们的生活。

眼睛疼痛有时不是一件“轻描淡写”的小事，不要觉得忍一忍就可以了。如果因为对眼睛疼痛的忽视而对视力造成不可逆的损伤，将会对生活造成很大的影响。希望大家不要忽视这些疼痛表现，这很可能是眼睛在向你发出“求救”的信号！