牛奶不一定助眠 咖啡也未必提神

在我们日常生活中，有很多人会通过喝牛奶来助眠，也有许多人会选择喝咖啡来提神。然而，牛奶和咖啡的功效真的如我们所想吗？今天，就让营养师为大家揭晓这个疑问。

牛奶对睡眠的帮助很有限

牛奶中含有丰富的蛋白质和钙质，是一种营养价值很高的饮品。此外，牛奶中还含有色氨酸——一种合成5-羟色胺和褪黑素的原料。而5-羟色胺和褪黑素常用于改善睡眠，因此网络上流传着喝牛奶能助眠的说法。

事实上，牛奶中的色氨酸含量并不高，几乎可以忽略不计，因此对睡眠的影响非常有限。

如果睡前喝大量的牛奶，起夜跑厕所次数多反而会影响睡眠质量。此外，有些人可能对牛奶中的乳糖不耐受，喝牛奶后反而会导致胃肠道不适，影响睡眠质量。

想要改善睡眠，关键还是要养成良好的作息习惯，避免临睡前过度使用电子产品，保持身心放松。

咖啡喝太多会闹心

咖啡中的咖啡因确实可以刺激神经系统，适量摄入具有一定的提神作用。但过量摄入咖啡因会导致心跳加速、失眠等不良反应，反而影响到第二天的精神状态。此外，咖啡因的作用时间有限，大约在4至6小时后就会逐渐消退。

有时大脑疲劳是一种自我保护，我们应该让大脑休息一下，比如小憩一会儿或者起身活动一下，而不是一直靠咖啡提神，以免麻痹神经，造成过度疲劳。

想要保持长时间的精神状态，不能仅仅依赖咖啡因。我们更应该关注日常作息、饮食均衡、适当锻炼等，全面提高身体素质，保持良好的精神状态。

牛奶和咖啡这样喝才健康

奶制品 适量摄入奶制品，可以为身体提供营养，有益健康。但要注意选择配料简单的奶，如乳饮料并不能算作奶，很多酸奶的精制糖含量也很高。另外，还要避免睡前喝过多，以免加重胃肠道负担和起夜。

咖啡 适量饮用咖啡，可以提神醒脑。但每天的咖啡因摄入量应不超过400mg，以免对身体造成不良影响。此外，避免在晚上饮用咖啡，以免影响睡眠。

牛奶和咖啡在某种程度上可以帮助我们调节精神状态，但并不能从根本上解决问题。想要保持良好的睡眠质量和精神状态，还需从生活习惯入手，保持健康的生活方式，才能真正实现身心健康。

文/李卓（北京胸科医院）