更好保障劳动者健康 全国新发职业病确诊病例三年下降40%

防粉尘、防噪声、防化学毒物……职业病危害治理保持着“现在进行时”。记者22日从国家卫生健康委新闻发布会了解到，近年来，全国新发职业病确诊病例呈下降趋势，2022年全国报告新发职业病病例数比2019年下降了40%。

开展职业病危害专项治理

“十四五”期间，国家卫生健康委聚焦部分工作场所职业病危害因素超标问题，在全国组织开展了以粉尘、化学毒物、噪声危害超标岗位治理为重点的职业病危害专项治理工作。

国家卫生健康委职业健康司副司长、一级巡视员王建冬表示，目前全国各地已将18.5万家企业纳入专项治理范围，其中7.1万家企业已完成治理。

职业健康工作事关广大劳动者健康福祉，是健康中国战略的重要组成部分。职业病危害专项治理，是从源头预防和控制职业病发生的根本措施。

煤尘等监测岗位超标率持续下降；用人单位工作场所职业病危害因素检测率、职业病危害项目申报率等指标均有所提升；结合尘毒专项治理，遴选推广33项防尘防毒先进适宜技术……

王建冬表示，从2019年开始，职业病及危害因素监测覆盖所有职业病病种，覆盖全国95%的县区，以中小微型企业为重点共监测31.4万家企业。国家卫生健康委还组建了粉尘危害工程防护重点实验室，加快推进职业病防治关键技术攻关。

做好传统职业病防治和新型职业健康危害因素应对

当前，职业中毒、尘肺病、噪声聋等传统职业病防控仍面临较大挑战，不良作业方式、工作压力等相关的新型职业健康危害因素也不断增多。

王建冬介绍，针对新型职业健康危害，各级卫生健康主管部门和职业病防治机构持续加强研究、识别、评价，通过科普宣传、预防控制等综合措施积极应对。

据介绍，国家卫生健康委近年来组织编制了工作相关疾病职业人群心理健康促进指南以及医务人员、核电站工作人员、消防救援人员等重点人群的职业健康保护指南，开展了重点人群职业健康素养监测和干预，推进职业健康知识进机构、进企业、进学校、进乡村、进社区，通过各类新媒体宣传职业健康知识，传播优秀科普作品。

王建冬说，推进职业健康保护行动是一项长期系统工程，涉及政府及其有关部门、用人单位和劳动者个人三方，需要社会各界的共同努力才能有效应对传统职业病和新型职业健康危害因素带来的双重挑战，为广大劳动者提供更好、更有效的健康保障。

持续鼓励建设健康企业

部分企业不存在传统职业病危害因素，但通过开展健康企业建设，不断改善工作场所环境和条件，有助于保障劳动者职业健康权益。

王建冬表示，国家卫生健康委会同有关部门持续推进健康企业建设工作，目前全国已建成近1.9万家健康企业。为提高健康企业建设积极性，国家卫生健康委从2021年起开展健康企业建设优秀案例征集活动，已分两批评选出72个优秀行政案例和300个优秀企业案例，并通过多种形式进行推广，取得良好的社会效应。

部分地区还出台了相关激励奖励措施。据介绍，湖北、四川等地对于各级建成的健康企业，按不同比例下调企业工伤保险费率。全国四分之一的省份对健康企业实行优先推荐申报“五一劳动奖章”等激励措施。

河北省卫生健康委副主任马哲介绍，河北根据本省产业总体情况，整合优化健康企业建设规范，把规范分解成管理制度、健康环境、健康服务、健康文化四个部分，细化出若干条具体评估标准，便于企业对照标准有针对性地进行改善和提升，并将评估结果向社会公开，接受社会监督和质询。

国家卫生健康委职业安全卫生研究中心主任樊晶光表示，对企业来说，开展健康企业建设，可以有效促进劳动者健康水平的提升，通过正向传导，还可以促进企业综合实力的增强。

王建冬表示，下一步将继续加强宣传推广力度，持续营造良好的健康企业建设氛围，鼓励各地出台和推广更多激励、奖励政策，不断增强健康企业建设的积极性和创造性，让更多劳动者从中受益。