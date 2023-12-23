赏冰乐雪激发消费潜力

冰雪娱乐、雾凇漂流、特色民宿……冰雪资源得天独厚的黑龙江不仅能让游客赏冰乐雪，还能品尝美食、体验新玩法，欣赏现代科技视觉盛宴。

“不是欧洲去不起，而是哈尔滨更有性价比。”一句网络上的热梗，让哈尔滨成了许多游客冬季旅游的首选。广东游客许韵感慨道：“来哈尔滨看美丽冰城，玩最有活力的冰雪，看中央大街和索菲亚教堂的欧陆风情，几天玩得太嗨，都不觉得冷。真是不虚此行！”

又到一年冰雪季，冰雪资源得天独厚、冰雪文化底蕴深厚的黑龙江省，冰雪旅游、冰雪消费热情再度高涨。从松花江畔的中央大街、亚布力滑雪旅游度假区到中国雪乡、“北极”漠河等知名冰雪旅游景区，处处可见游人如织的景象。

冰雪旅游升级

接连几场大雪，让龙江森工集团大海林林业局有限公司的雪乡景区颜值更高。走进雪乡景区，只见来自天南海北的游客簇拥在“中国雪乡”大石碑前拍照留念。

湖南游客肖萍在短视频中看到雪乡美景，立刻动身前来游玩，“像童话世界一样，从来没看到过这样漫天大雪的场景，很兴奋，明年还要来”。

位于雪乡雪韵大街中段的童话世界观光栈道全长300多米，一步一景。雪蘑菇、雪蛋糕、雪被子……童话雪乡在此尽收眼底。今年，雪乡景区用木头堆砌成各种卡通人物，用“林言林语”向远道而来的游客栩栩如生地讲述雪乡故事。熊大熊二、傻狍子、梅花鹿、大雪人……浙江游客黄根生在各种卡通造型前开心地打卡，“这些卡通造型特别有创意，配上雪乡的自然美景，美丽又可爱”。

山楂味的“红灯笼”、芒果味的“雪房子”、牛奶味的“雪蘑菇”……让游客觉得萌趣可爱的不只有卡通人物，还有冰天雪地中的文创雪糕。“今年雪乡景区推出了三色文创雪糕，外观结合了雪乡独有的文化元素，深受广大游客喜欢。”黑龙江省雪乡旅游开发有限公司副经理刘冉说。

随着降雪持续，皑皑白雪在风力作用下随物具形。3000余盏大红灯笼与白雪交相辉映，宛如童话世界。自11月10日开园以来，雪乡景区入园人次约40万，其中黑龙江省外游客占比约80%。家庭旅馆预订比往年同期提前近半个月，部分家庭旅馆春节客房已基本订完。

景区内的不少民宿旅馆也都提前做足了“功课”。林子草堂民俗旅馆今年采用了全新的管理模式，店主王凤告诉记者：“我们对房间设施全新升级，服务水平也在不断提升，希望大家能满意。”

“今年我们对旅游基础设施和亮化工程进行提档升级，打造雪乡花灯一条街，改造提升雪韵大街景观，重点围绕提升服务标准等内容开展集中培训，努力打造冰雪旅游服务品牌。”龙江森工集团大海林林业局有限公司副总经理刘忠才表示。

节庆活动丰富

前不久，第25届哈尔滨冰雪大世界园区正式开园迎客。作为园区最具人气的娱乐项目，今年超级冰滑梯的滑道由8条增至14条，可以让更多游客同时体验冰雪王国中独具魅力的“速度与激情”。

“很早就听朋友说冰雪大世界的大滑梯特别刺激，我早早就订好了酒店，做好了旅游攻略，这次可得好好地玩一玩。”来自海南的游客吴琼说。

今年，哈尔滨马迭尔文化旅游投资集团精心策划推出冰雪大世界、太阳岛雪博会、松花江冰雪嘉年华、亚布力滑雪、冰灯艺术游园会和城市冰雪景观建设“5+1”冰雪旅游产品，总规划面积为历届规模体量最大。

“我们要把冰雪大世界打造成世界一流的冰雪主题乐园。游客不仅可以赏冰乐雪，还能品尝百余种美食，体验新玩法，欣赏现代科技视觉盛宴。”哈尔滨马迭尔文化旅游投资集团党委副书记、副总经理秦晓燕说。

11月8日开始，黑龙江正式开展冬季冰雪旅游“百日行动”，将持续至明年2月28日。“百日行动”推出系列冰雪旅游项目，包括十大冰雪旗舰产品、十大冰雪精品线路、15个品牌节庆活动、20个网红打卡地。“我们将冰雪资源优势转化为旅游市场消费优势，主要围绕吃住行游购娱全产业链，从供给侧发力，构建多层次、多样化、多业态的冬季旅游产业体系。”黑龙江省文化和旅游厅副厅长侯伟说。

今冬冰雪季，哈尔滨市构建了冰雪节庆、冰雪文化、冰雪艺术、冰雪体育等七大板块系列活动，哈尔滨市文化广电和旅游局局长王洪新表示，哈尔滨力争通过做好“冰雪+”“+冰雪”大文章，助力推动冰雪经济全产业链发展，打造最具特色的冰雪旗舰产品、冰雪精品路线和品牌节庆活动，不断提升旅游服务质量，充分释放冰雪旅游消费潜力。

作为老牌滑雪旅游度假胜地，亚布力滑雪旅游度假区今冬举办了一系列专业和大众冬季运动赛事，并推出系列文旅活动，致力于打造新兴度假模式。亚布力管理委员会副主任李春伟介绍：“我们针对不同游客需求，提供不同价位的滑雪、滑住套餐，设计一日游、多日游旅游线路，并加大优惠力度。”

消费政策给力

逊克县克林镇平台村地处小兴安岭北麓腹地，因每年冬季绵延几十里的雾凇奇观而闻名。近年来，克林镇立足生态资源优势，大力发展特色民宿、冰雪娱乐、雾凇漂流等一批冰雪旅游产业，越来越多百姓吃上了“旅游饭”。“特意来这里看雾凇，就住在村里的农家乐，还能买到木耳、蘑菇、菜干等当地土特产，方便又实惠。”湖北游客王志伟说。

为进一步创新旅游产品业态，丰富优质旅游供给，释放旅游消费潜力，不断提升旅游消费质量水平，黑龙江日前出台了《释放旅游消费潜力推动旅游业高质量发展50条措施》（以下简称“50条”），提出包括开展乡村旅游提质增效行动、民宿精品化发展等在内的加大优质旅游产品和服务供给措施，大力发展冰雪经济、激发旅游消费需求，进一步释放旅游业促消费、稳增长、增就业、惠民生的巨大潜力和引领带动作用。

针对当前游客对旅游消费的高品质、多样化需求新趋势，“50条”也针对提升冰雪消费体验进行了谋篇布局：围绕冰雪游，建设一批集滑雪、登山、徒步、自驾、非遗体验、冰雪文化展示等多种体育文化旅游活动于一体的高品质、复合型冰雪旅游基地，从产品高质量供给上挖掘消费潜力；开展文旅产业赋能城市更新行动，鼓励引导演出场所、文化场馆、体育场所进行功能性改造，支持各地联合银行、平台、商家等发放文旅消费券，共同让利促销，从补短板强弱项、服务提升、惠民政策中挖掘消费潜力。

接下来，黑龙江将紧紧围绕发展冰雪经济，做精做强特色文旅。黑龙江省文化和旅游厅党组书记、厅长何晶说：“未来我们将丰富特色产品供给，打造冰雪旅游目的地，扩大‘银丝带’国际冰雪经济合作朋友圈，推动文旅产业赋能振兴发展。”