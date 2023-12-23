外卖包装需少些“算计”

随餐可乐、酱料分装、奶茶配料……只要点外卖，这些不起眼的餐品可能都在不经意间收取了你的打包费。更离谱的是，许多店铺的外卖烧烤打包费按每串0.3元收取，即每点10串烧烤就会额外增加3元包装费。而实际上，这些烤串通常只会被打包在同一个食品袋中，并不会单独包装。外卖包装收费标准不一、过度收费等“包装刺客”现象，一度引发网友热议：“现在外卖都靠打包费挣钱吗？”

为了保障外卖商品安全、卫生送达，商家基于外卖业务特性要求，使用塑料盒及购物袋等材料对商品进行打包，并因此收取相应的包装费用，本是件合情合理的事。然而，打包费的标准不一、收费明细不透明，难免令诚信经营陷入质疑。有媒体查询不同电商平台发现，按照多种一次性餐盒批发价计算，单个餐盒价格在0.01元至0.5元不等；而在外卖平台，不论容量材质，大多数店铺的打包盒价格都是1元起步，且叠加无上限。在这个外卖配送费都有减免等优惠的年代，打包费却没有任何议价空间，就显得格格不入了。

关于打包费收取问题，部分商家也“有苦难言”。由于外卖平台佣金、频繁参加活动以及平台配送成本过高等因素，导致一些商家“不得不”收取包装费以摊薄成本。不过，从线上线下同餐不同价、外卖分量缩水到不合理收取打包费用等，商家考虑盈利无可厚非，但不能通过变相、额外收费等方式转嫁经营成本，最后由消费者来买单。

规范外卖包装收费，应从“明码标价”开始。根据消费者权益保护法，消费者享有知悉其购买、使用商品或者接受服务的真实情况的权利。打包费在餐品详情页上看不着，等到了支付页面才显示，很多消费者在选购时往往会忽视这笔费用，知情权得不到应有保障。同时，消费者权益保护法还明确规定，消费者有权获得质量保障、价格合理、计量正确等公平交易条件。商家按件多次收取费用等行为明显损害了消费者的合法权益。

外卖包装还应回归“绿色环保”应有之义。收取打包费，原本的目的是低碳减排。根据相关政策规定，商家不得免费提供塑料购物袋，所以对外卖商品进行打包时，需要收取相应的包装费用。而如今外卖行业滥用包装问题频发，给了商家借各种名义乱收费的可乘之机。截至去年年底，我国外卖用户达5.2亿户，随之而来爆发式增长的外卖包装已成为塑料污染的“重灾区”。推进外卖包装“绿色瘦身”，必须进一步压实平台和商户的经营责任，避免无谓的浪费。

平台、商家和消费者之间本是相互“成就”，而非互相“算计”。面对激烈的市场竞争，平台和商家纷纷打出满减、折扣优惠，凸显了对消费者的“诚意”，但这并不能成为“包装刺客”的理由。广大商家要依法诚信经营，多在食品和服务质量上下功夫，适度、合理收取包装费用，杜绝捆绑消费、强制消费；外卖平台应当遵循公开、公平、公正的原则，加强对商家的规范引导，科学设定“分成”比例和机制，在多为消费者谋福利的同时，也要提高商家入驻的积极性。相关部门及行业协会也要进一步完善监督管理机制，督促平台和商家切实履行主体责任，明确打包费的收取范围、方式、定价标准等，为消费者提供更加公平透明的消费环境，让老百姓放心消费、乐于消费。