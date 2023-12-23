呵护脑血管，控制血压血糖很重要

气温下降，我们身体很多生理指标会发生变化，比如血管收缩、血压升高、血流不畅等，因此更易发生脑出血或脑梗。天气寒冷，人们活动量减少，易使血糖升高，也会增加脑卒中的发生风险。哪类人群更容易患上脑卒中呢？

一类是中老年人。随着年龄的增长，动脉内壁会出现斑块；在动脉粥样硬化的基础上，血栓形成；高龄的人还容易有心房颤动，心房颤动会引发血栓栓塞。

另一类是自身存在很多脑血管病危险因素的人。比如高血压人群，长期的血压高会导致颅内小动脉玻璃样变，容易破裂出血或血栓形成。其他危险因素，比如吸烟、酗酒、糖尿病、肥胖等人群患脑血管病的概率比正常人要高很多。

随着社会环境的变化和生活方式的改变，脑卒中、冠心病等传统观念中的“老年病”呈现发病“年轻化”的趋势。相当多的当代年轻人工作节奏快、精神压力大、久居在室内、阳光接触少、熬夜又晚起、躺平不锻炼、饮食无规律、经常吃外卖、低头刷手机、久坐成习惯，导致基础疾病增多，加速了动脉粥样硬化。所以年轻人应当提高防范意识，尽量避免不良生活习惯。

此外，遗传因素也会影响脑卒中的发生概率。一些有脑血管病家族史或者危险因素家族史的年轻人，应重视脑血管病的预防，随时关注自身的各类健康指标，定期进行健康体检，及时发现一些早期因素，进行干预和治疗。

保护老年人的脑血管健康，首先要保持好总体健康。总体健康好，抵御各种疾病的能力就强。比如保持均衡膳食，减少高脂肪、高胆固醇、高糖、高盐食物的摄入，限制加工食品的摄入，增加蔬菜、水果、全谷类和富含健康脂肪的食物，如鱼类、坚果和豆类。同时，适度的体力活动有助于促进血液循环，增强血管系统功能。但需要注意的是，在冬季，锻炼时间不宜过早，应选择在太阳升起、温度回升后的时间段。可选择适合自己的有氧运动。

控制高血压和糖尿病是保护脑血管健康的重要措施。冬季由于血管收缩会出现血压升高，因活动减少会出现血糖升高，应定期监测血压和血糖，遵医嘱调整降压和降糖药物。下棋打牌时要避免情绪激动和过度紧张，保持心情愉快，减少精神压力。

由于脑卒中是急性病，患者越早得到治疗，恢复就越好，因此，为患者争取宝贵的救治时间尤为重要。这就需要我们能快速识别脑卒中的早期症状。如何识别？我们可以参考“BE FAST”原则。

当一个人突然出现B——难平衡，走路不稳；E——看不清，视物困难；F——脸不正，嘴角歪斜；A——臂不平，一侧肢体无力；S——语不灵，说话含糊，不能理解他人语意等情况时，需要第一时间拨打急救电话求助（Time）。一句话概括就是——突发的一侧肢体无力、嘴歪、言语不清很可能是脑卒中。这时应该去急诊看病了。如果病人在发病后很快到达医院，经过医生判断为急性脑梗死，适合溶栓或者取栓，那么，接受治疗后就有望获得更好的恢复。

很多人在平时接受CT或核磁共振检查后，报告中出现“腔隙性脑梗死”的描述。这是什么意思？严重吗？“腔隙性脑梗死”多数时候只是一种影像学的描述，并不是严格的疾病诊断。这种描述意味着检查发现大脑深部的脑组织出现了一些轻微的改变。如果没有对应的症状，可能是一种老年化的改变，不是病态。如果有对应的症状，可能是真正的脑梗。严谨的做法应是由医生根据患者的临床表现及影像学结果，做出综合判断，再给出后续治疗方案。

对于患有高血压、高血脂、糖尿病等慢性疾病的人群，应定期进行检查和治疗，以控制病情发展，当出现脑卒中症状应立即就医，切勿自行在家用药。

（作者：杜万良，系北京天坛医院急诊科副主任）