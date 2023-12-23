防心梗，这些时刻要当心

近期来门诊求医的患者反映，以往正常控制的血压突然变得忽上忽下，心绞痛发作的次数或者说胸前不舒服的感觉比以往要频繁，心悸、心慌、双下肢更容易出现水肿等等心血管症状增多。

冬季是心梗的高发时间。研究显示,气温每下降1℃,心梗的发生风险就增加2%。每年的11月到次年1月，都是心血管疾病特别是心梗的高危时刻。这是因为在寒冷刺激下，人体血管收缩，血压升高，对血管中粥样硬化斑块的冲击力增加，容易导致斑块破裂，引起冠状动脉闭塞，引发心梗。随着寒潮来袭，早晚温差和室内外温差逐渐增大，特别是在降温幅度大的日子里，寒冷与温暖交替的体感更为明显，此时正是心梗易突发的时刻。

过去认为心梗通常发生在年龄较大的患者中，但是近期临床中发现，心梗也在呈现明显的年轻化趋势。这半个月，我们已连续收治2例年轻的急性心梗患者，他们的共同特点是平素大量吸烟且生活习惯不规律。其中一位患者是在凌晨大量饮酒后突发剧烈胸痛，入院后检查提示大面积心梗。由于年轻患者心梗前往往没有心绞痛症状，心肌缺血没有代偿，如果没有及时救治，后果十分严重。

下面几个时刻，是冬季心梗的高危时刻。

清晨起床。冬季每天上午6时~11时被喻为心脑血管病的“魔鬼时间”，人的心血管壁在清晨时最脆弱，70％~80％的心脑血管病猝发都在此时。人在夜间睡眠时，身体各系统处于半休眠状态。早上刚醒来，心跳频率从慢到快，让血管收缩和凝血的物质增加了，容易出现血栓。而醒后猛起身，血压一下上不来，会出现头晕、恶心、四肢乏力等体位性低血压症状。特别对高血压、冠心病、动脉硬化、血管狭窄的患者来说，突然起床最容易引发意外。建议早上睁开眼睛后先不起身，躺着活动一下四肢和头部，3分钟后再起床。

用力排便。临床上因便秘时用力大便导致心梗的老年人并不少见。用力排便时，腹内压增高，血压迅速上升，心率加快，从而引发心梗。建议冠心病患者或中老年人在排便时不要过于用力，如果排便困难，可以通过用药等方式进行辅助。平常要多吃一些高纤维的食物（如蔬菜、薯类、水果等），促进胃肠道蠕动。

情绪激动。生气、愤怒、紧张等状态下，交感神经兴奋，血液中的儿茶酚胺增加，引起血压升高，容易导致心肌缺血；同时，心率加快，可加重心肌缺血或导致斑块破裂，血栓形成，诱发心梗。保持心态平和是保护心脏的重要方法之一，放松心情，控制情绪，避免急躁，切忌暴怒。

暴饮暴食。暴饮暴食后，血液大量流向胃肠道，心脏供血相对减少，冠脉缺血会加重；另一方面，酒精会引起大脑兴奋，使心率加快，血压升高，心肌耗氧量增加，容易诱发冠脉痉挛易于发生心梗。此外，进食大量高脂肪高热量食物后，血脂水平突然升高，血液黏稠度增大，血流速度缓慢，容易形成血栓，引发急性心梗。

洗澡桑拿。洗澡时，全身血管扩张，皮肤和肌肉血流增加，心脏血流相对不足；加上长时间处在密闭的环境中，很容易引起人体缺氧。冬季不要在饱餐后或饥饿的情况下洗澡，水温不宜过高，与体温相当或以感到舒适为宜；时间不宜过长，浴室要注意适当通风。心脏病患者应避免蒸桑拿。

在冬季，尤其是合并高血压、糖尿病、高脂血症等慢性疾病的人群中，如果出现胸痛等症状，特别在剧烈活动、情绪激动或受凉后，出现胸前闷痛、压榨样疼痛，如同胸口放了一块大石头一样，可伴有呼吸困难、出汗等症状，持续半小时以上，休息或者含服硝酸甘油、速效救心丸等均不能缓解，就要高度怀疑急性心梗。这个时候，时间就是生命，需要迅速就医。“早期开通冠脉，缩小梗死面积，挽救濒死心肌”，是急性心梗的救治原则。对于此类病人，诊断手段并不复杂，心电图常常就可以提示，如果抽取静脉血化验一下心脏损伤标志物等，即可确诊。

特别提醒大家，天寒地冻，控制好血压、血糖、血脂尤为重要，并且一定要戒烟、限酒。如果家里有老年人，并伴有高血压、糖尿病、高脂血症等慢性病，或是曾经有过心绞痛的症状，家中应常备硝酸甘油或者速效救心丸等急救药物，未雨绸缪。

（作者：周博达、张萍，分别系北京清华长庚医院心血管内科副主任医师，副院长、心血管中心主任）