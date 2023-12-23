今年冬季呼吸道感染人数较多，而且感染者以儿童和青壮年人群为主，老年人群相对较少，全球多个国家和地区都有类似情况。其实，肺炎支原体的感染也有流行周期，每隔3至7年会有比较明显的流行高峰。加上过去几年，大家通过戴口罩、勤洗手、减少不必要的聚集和外出等措施降低了各种呼吸道病原体的感染，从而导致群体对呼吸道病原体的免疫屏障下降。

万一“中招”，需要尽量分析评估自己感染的是哪种病原体。那么如何判断自己是哪种病原体感染？

一是根据接触史判断。尽量了解自己接触的人群中是否有发热和呼吸道症状的人员，是否有人已经确诊流感或者肺炎支原体感染，这些接触史对判断自己感染的是哪种病原体具有重要意义。例如接触流感病例后出现发热和咳嗽、咽痛等症状，很可能是被传染了流感病毒。

二是根据症状判断。流感的典型表现是起病快，有高热、咳嗽、咽痛和明显的乏力、头痛、肌肉酸痛、关节痛等症状；而肺炎支原体感染起病相对慢一些，典型表现是反复高热，早起以干咳为主，后期可以有咳痰；而普通感冒症状比较轻，不发热或者只有低热，典型症状通常是鼻塞、流涕、打喷嚏和咳嗽、咽痛，一般3到5天可以自愈。

患者了解自己是感染的哪种病原体，对疾病的治疗和预防都有意义，尤其是流感，早诊断可以尽早抗病毒治疗，降低重症风险，缩短病程，降低传染风险。对重症病例高风险人群，尽早抗病毒治疗可以有效降低重症和危重症风险。

感冒发烧，达到什么情况要就诊？普通感冒一般症状比较轻，3～5天左右可以自愈，通常不需要到医院就诊，主要是在家休息，可以使用解热镇痛药物、镇咳祛痰药物等缓解不适症状。如果超过3天仍有反复高热、有呼吸急促、喘憋、吸气费力、胸闷、胸痛、进食差、精神萎靡、嗜睡等严重情况，需要及时就诊。

感冒发烧后，如果在家护理要注意什么？出现感冒发热症状，应该及时休息，尽量与家人保持隔离，尽量选择待在有单独窗户的房间。如果无法避免接触家人，双方都要戴好口罩，尽量保持一定距离，减少家庭传播风险，尤其是需要保护好家里的老人、儿童、孕妇等有基础疾病和免疫力低下的人群，避免近距离接触。患者自己要保证充分休息，适当增加液体摄入，根据症状情况选择解热镇痛药物、止咳化痰药物。病情如果明显加重，或者超过5天没有缓解趋势，需要及时就诊。

（作者：李侗曾，系北京佑安医院感染综合科主任医师）