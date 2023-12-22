国家卫生健康委：全国新发职业病确诊病例呈下降趋势

人民网北京12月22日电 （陈子源）今天，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍“深入开展职业健康保护行动 推进健康企业建设”有关情况，并回答媒体提问。

会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长胡强强介绍，为有效改善企业环境、提升企业健康管理和服务水平、保障劳动者健康，2019年10月，国家卫生健康委联合全国爱卫办、工业和信息化部、生态环境部等七部门印发了《关于推进健康企业建设的通知》。近五年来，我国各地区、各部门围绕建立健全管理制度、建设健康环境、营造健康文化等方面积极推进健康企业建设，不断实践探索有效的经验做法，取得了一定成效。

国家卫生健康委职业健康司副司长、一级巡视员王建冬介绍，近年来，全国新发职业病确诊病例呈下降趋势，2022年全国报告新增职业病病例数比2019年下降40%。

“五年来，国家卫生健康委会同国家有关部门持续推进健康企业建设工作。截至目前，全国已建成健康企业近1.9万家，和2022年相比增加了38.5%。连续三年增长30%以上。”王建冬表示，从总体成效看，通过持续广泛深入开展健康企业建设，促进了企业职业健康管理水平不断提高，工作场所环境和劳动条件不断改善，进一步保障了劳动者职业健康权益。

王建冬表示，2021年，国家卫生健康委全面部署“十四五”期间职业病危害专项治理工作，目前全国各地已经将18.5万家企业纳入专项治理范围，其中有7.1万家企业已完成治理。从2019年开始，职业病及危害因素监测覆盖所有职业病病种，即10大类132种职业病全覆盖，县区覆盖率达到95%，以中小微型企业为重点，共监测企业31.4万家。

同时，加强尘肺病等职业病患者保障，做好尘肺病患者随访调查。我国分三批建设了829个尘肺病康复站，已为患者提供就近免费健康康复服务120多万人次，初步构建起“省市鉴定、地市诊断、县区体检、乡镇康复”的职业病诊疗康复体系。