劳动者如何加强自身健康管理？国家卫健委解答

人民网北京12月22日电 （记者郝帅）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍“深入开展职业健康保护行动 推进健康企业建设”有关情况，并回答记者提问。

会上，国家卫生健康委职业健康卫生研究中心主任樊晶光表示，健康是每个人最宝贵的财富，只有拥有健康的身体，才能更好地应对工作还有生活中的困难和挑战，享受美好的生活。

劳动者的生活习惯、心理状态、职业防护等都会直接影响到身体健康，应该如何在工作中加强自身健康管理，预防职业病？樊晶光表示，在工作中要严格遵守职业病防护的规章制度，熟悉作业当中产生的职业病危害还有应急处置的措施。在接触职业病危害因素的岗位上，要按规定、按要求正确佩戴个体防护用品。

樊晶光强调，佩戴个体防护用品一定要规范、正确。此外，还要积极地参加企业组织的职业健康培训、职业健康检查，特别是环卫工人、公交司机、医务人员、消防救援人员等这些重点人群，要注重预防不良作业方式、职业紧张带来的肌肉骨骼还有一些心理疾患。

“近年来国家卫健委组织编制了工作相关疾病职业人群心理健康促进指南，还有医务人员、核电站工作人员、消防救援人员等一些重点人群的职业健康保护指南，开展了重点人群职业健康素养监测和干预，推进职业健康知识进机构、进企业、进学校、进乡村、进社区。”樊晶光介绍说。