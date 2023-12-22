国家卫健委：健康企业连续三年增长30%以上

人民网北京12月22日电 （记者乔业琼）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍“深入开展职业健康保护行动 推进健康企业建设”有关情况，并回答记者提问。

会上，国家卫生健康委职业健康司副司长、一级巡视员王建冬表示，五年来，国家卫生健康委会同国家有关部门持续推进健康企业建设工作。截至目前，全国已建成健康企业近1.9万家，和2022年相比增加了38.5%。连续三年增长30%以上。

“我国健康企业建设是工作场所健康促进理论和健康中国理念在企业层面的良好实践和融合。在健康企业建设过程中，我们指导和鼓励各地积极进行探索和实践，采取多种措施支持引导各类企业积极参与。”王建冬说，为提高地方和企业开展健康企业建设的积极性，国家卫生健康委从2021年开始开展了“健康企业建设优秀案例征集活动”，目前已经分两批评选出72个优秀案例和300个优秀企业案例，并通过多种形式进行宣传推广，取得了良好的社会效应。

王建冬表示，从总体成效看，通过持续广泛深入开展健康企业建设，促进了企业职业健康管理水平不断提高，工作场所环境和劳动条件不断改善，进一步保障了劳动者职业健康权益。近年来，全国新发职业病确诊病例呈下降趋势，2022年全国报告新增职业病病例数比2019年下降40%。

“总的看，健康企业建设的政策支持力度、广度还需要进一步加大。”王建冬表示，下一步，将继续加强宣传推广力度，持续营造良好的健康企业建设氛围，鼓励各地出台和推广更多激励奖励政策，不断增强健康企业建设的积极性和创造性。