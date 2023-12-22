人民网健康·生活
热词：滚动　生活宝典　大家谈　 养生课　 消费　食品　经济·科技·生态　文旅·体育　 人民投诉
人民网>>健康·生活

健康“医”点通

震后做好个人卫生防护 这5条提示要记牢

陈子源

2023年12月22日14:37 来源：人民网

相关阅读：

冬季地震灾后注意防范人体失温 这些知识请收藏并转发

(责编：郝帅、高雷)




热门点击排行榜