国家卫健委：全国3岁以下儿童系统管理率、7岁以下儿童健康管理率均在90%以上

人民网北京12月17日电 （记者乔业琼）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍冬季呼吸道疾病防治有关情况，并回答记者提问。

会上，有记者提问，现阶段呼吸道疾病高发，如何提高家长健康意识，有效预防儿童呼吸道疾病的发生，从而降低儿童患病几率？

对此，国家卫生健康委妇幼健康司副司长沈海屏表示，现阶段，主要从以下几个方面帮助家长提高健康意识，增强防病能力：

一是结合儿童保健服务，加强儿童健康指导。目前，我国已经建立基本公共卫生服务制度，全国为城乡0-6岁的儿童提供规定次数的免费健康检查和咨询指导服务。特别强调，妇幼保健机构和基层医疗卫生机构在开展儿童健康检查服务时，要针对儿童呼吸道疾病向家长提供健康宣教、预防咨询、用药提示和疫苗接种指导等服务，努力让孩子不得病、少得病。全国3岁以下儿童系统管理率、7岁以下儿童健康管理率均在90%以上。

二是持续加大科普宣传力度。采取多种形式开展儿童呼吸道疾病防治知识的宣传和教育，让家长了解疾病的流行情况，增强主动防范意识。今年10月份以来，全国三级妇幼保健院通过微信、短视频等形式发布各类科普作品7000多篇，阅读量达到1671万，围绕儿童家长普遍关注的个人防护、居家护理、科学用药等热点问题，广泛传播科学知识，主动发声解疑释惑。

三是加强重点机构业务指导。对托幼机构、中小学等儿童人数众多的机构，开展针对性的技术指导。特别强调，妇幼保健机构要对辖区内托幼机构的负责人和保健员加强培训，指导托幼机构做好儿童的营养膳食、合理运动、全日健康观察工作，提供专业性防病指导，防范聚集性疾病发生。