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蔬菜生吃比熟吃更营养健康吗？

2023年12月17日09:41 来源：中国新闻网

　　蔬菜生吃、熟吃各有利弊。从营养破坏的角度来看，生蔬菜的确可以最大程度保留食物的原始营养，但很多蔬菜不适合生吃，例如四季豆中含有植物细胞凝集素，生吃容易中毒。(来源：@科学辟谣 中国新闻网微博)

(责编：郝帅、李楠桦)




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