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晒眼皮能够治疗近视，恢复视力？

2023年12月17日09:39 来源：中国新闻网

晒眼皮能够治疗近视，恢复视力？这种说法过于夸张了，真性近视无法治愈。儿童经常沐浴在户外阳光下，确实有助于预防近视和有效降低近视发展，但这并不等同于“治愈近视”。此外，紫外线有一定的穿透力，而眼睑皮肤较薄，直晒仍可能对眼睛有伤害，所以晒眼皮治疗近视不靠谱。(来源：@科学辟谣 中国新闻网微博)

(责编：郝帅、李楠桦)




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