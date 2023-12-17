晒眼皮能够治疗近视，恢复视力？这种说法过于夸张了，真性近视无法治愈。儿童经常沐浴在户外阳光下，确实有助于预防近视和有效降低近视发展，但这并不等同于“治愈近视”。此外，紫外线有一定的穿透力，而眼睑皮肤较薄，直晒仍可能对眼睛有伤害，所以晒眼皮治疗近视不靠谱。(来源：@科学辟谣 中国新闻网微博)