得红斑狼疮的女性能否生育？

红斑狼疮本身并不影响患者的生育能力，建议患者在通过适用于妊娠期的药物使疾病静止6个月后再尝试受孕，并且需要接受孕前评估，受孕的患者最好能继续使用适用于妊娠期的药物。如果红斑狼疮患者在疾病活动度较高或有严重相关损害时妊娠，患者并发症发生率和死亡率就会较高，且会导致胎儿结局不良。(来源：@科学辟谣 中国新闻网微博)