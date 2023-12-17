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得红斑狼疮的女性能否生育？

2023年12月17日09:38 来源：中国新闻网

　　红斑狼疮本身并不影响患者的生育能力，建议患者在通过适用于妊娠期的药物使疾病静止6个月后再尝试受孕，并且需要接受孕前评估，受孕的患者最好能继续使用适用于妊娠期的药物。如果红斑狼疮患者在疾病活动度较高或有严重相关损害时妊娠，患者并发症发生率和死亡率就会较高，且会导致胎儿结局不良。(来源：@科学辟谣 中国新闻网微博)

(责编：郝帅、李楠桦)




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