国家卫健委：防止规模性因病返贫是底线和刚性任务

本报北京12月16日电（记者金振娅）国家卫生健康委15日举行新闻发布会，国家卫健委财务司副司长、乡村振兴办副主任任西岳表示，巩固拓展脱贫攻坚成果是全面推进乡村振兴的底线任务，我国建立健全全国防止因病返贫动态监测系统，定期摸排易致贫返贫人群的健康和保障情况，建立工作台账开展监测预警。防止规模性因病返贫是底线和刚性任务，也是一项长期的任务。

据统计，脱贫不稳定户、边缘易致贫户和突发严重困难户是重点监测的“三类户”。要摸排这三类重点人群的患病情况、治疗进展和费用保障情况，建立台账，逐一落实帮扶措施，避免因为政策落实不到位、帮扶不及时而出现致贫返贫情况。

根据全国防止因病返贫动态监测系统数据显示，2021年以来，累计重点监测“三类户”中存在因病致贫返贫风险的近108万户，占全部重点监测户的48.13%，已对其全部落实了医疗帮扶措施。

“除了守底线，还要强机制。”任西岳介绍，2021年2月，国家卫生健康委联合国家发展改革委、工业和信息化部、民政部等13个部门联合印发《关于巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》。近年来，各地卫生健康部门相继成立一把手任组长的领导小组，将巩固衔接健康扶贫的工作作为当地党委政府巩固脱贫攻坚成果的重要工作来部署落实；同步监测乡村医疗卫生服务机构和人员的变化情况，逐步形成稳定的县域巡回医疗和县帮乡、乡帮村的派驻服务机制。