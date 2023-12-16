国家疾控局：新冠病毒JN.1变异株的公共卫生风险较低

人民网北京12月16日电 （记者乔业琼）据国家疾控局微信公众号消息，自11月首次发现本土JN.1变异株以来，截至12月10日，在我国本土病例中共监测到7例JN.1变异株。虽然当前JN.1变异株在我国流行水平极低，但后续受国际流行株和输入病例影响，不排除JN.1变异株成为国内优势流行株的可能。我国现阶段的主要流行株仍为EG.5及其亚分支。

JN.1是新冠病毒奥密克戎BA.2.86变异株的第二代亚分支，也是BA.2.86变异株中具有较强传播优势的一个亚分支。该变异株于今年8月25日在卢森堡采集的样本中首次监测到。11月以来，由于JN.1在全球流行毒株中的占比增长较快，世界卫生组织于11月21日，将BA.2.86变异株从“需要监测的变异株”（VUM）升级为“需要关注的变异株”（VOI）。

从各国流行情况看，近期JN.1变异株在多个国家增长迅速，但研究显示，在传播方面JN.1与XBB变异株差异不明显。世界卫生组织报告显示，含有XBB.1.5成份的新冠病毒疫苗仍对JN.1变异株有效。因此，在人群对奥密克戎变异株广泛免疫（包括疫苗接种和自然感染）的前提下，JN.1变异株的传播能力可能相对有限。

我国监测数据显示，JN.1变异株感染者均为轻型或无症状。不同变异株引起的症状往往相似，症状的类型和严重程度通常更多地取决于个体免疫力。基于现有证据，JN.1变异株的公共卫生风险较低。

在防控JN.1变异株方面，与预防其他奥密克戎变异株感染一样，建议公众继续保持良好个人卫生习惯，科学佩戴口罩，及时接种疫苗，坚持规律作息，保证健康饮食，提高机体免疫力。