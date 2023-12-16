关注“她”健康！新疆兵团3年投6025万元开展妇女“两癌”筛查

中新网乌鲁木齐12月15日电 (记者 戚亚平)2021年至2023年，新疆生产建设兵团本级财政按照每人150元的标准，共拨付6025万元用于妇女宫颈癌、乳腺癌(以下简称“两癌”)筛查。

新疆兵团新闻办公室15日举行新闻发布会，介绍新疆兵团妇女“两癌”筛查(2021-2023年)进展情况。

据介绍，2018年以来，新疆兵团建立妇女“两癌”筛查工作长效机制，每三年一轮，对辖区内常住25至65岁妇女开展“两癌”筛查。2021年至2023年，新疆兵团本级共投入资金6025万元，累计完成39.6万人宫颈癌筛查、39.62万人乳腺癌筛查，两项完成率均超过99%，完成既定目标任务。

新疆兵团卫生健康委员会党组成员、副主任吴卫东介绍，新疆兵团建立了以党政为主导，新疆兵团妇联、新疆兵团财政局、新疆兵团民政局等多部门协作、区域医疗资源整合、全社会参与的妇女“两癌”防治模式和协作机制，推动妇女“两癌”筛查工作实现全覆盖。

据悉，通过实施“两癌”筛查工作，实现了早诊断、早治疗、早康复，及时解除了妇女患病隐患，患者得到积极救治，减轻了患者经济负担；也使广大妇女的自我保健意识和身心健康水平得到极大提高。