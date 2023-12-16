主动预防 强化免疫 让中老年人远离带状疱疹

冬季，天气严寒，早晚温差变化较大，是许多感染性疾病的高发期。中老年人作为感染性疾病的易感人群，其疾病预防工作尤为重要。2023年12月15日，在第三十五个“世界强化免疫日”到来之际，由人民健康主办的“主动预防，强化免疫，筑牢中老年健康屏障”科普活动在郑州落地，郑州西区中医院（河南省中医院西区医院）疼痛科主任罗丹、郑州三棉医院院长兼郑州市棉纺路社区卫生服务中心主任金芝出席，共同探讨冬季中老年人免疫力下降的常见因素，并分享了提升中老年人免疫力的举措，为当下冬季感染高峰期的应对建言献策，助力健康老龄化。

免疫力下降 中老年群体面临“双重威胁”

“免疫力是人体对抗外来细菌和病毒等病原体的‘保护屏障’，随着年龄的逐渐增长，中年人群的免疫功能随之下降，无形中被许多感染病‘盯上’。”郑州三棉医院院长兼郑州市棉纺路社区卫生服务中心主任金芝说道。

据国家卫健委公布的数据显示，我国约1.9亿老年人患有慢性病，其中，75%的60岁及以上老年人患有至少一种慢性病，43%有多病共存（同时患有2种及以上疾病），“在免疫力下降和慢性病的双重影响下，老年人更加容易罹患感染性疾病，比如流感、肺炎以及带状疱疹等。当前，老年人慢性病已严重影响身体健康，叠加感染性疾病后疾病负担不断加重。”金芝主任表示。

郑州三棉医院院长兼郑州市棉纺路社区卫生服务中心主任金芝

带状疱疹是一种中老年常见的感染性疾病，我国50岁以上人群每年新发带状疱疹约156万人。 年龄是带状疱疹最重要的危险因素，50 岁以上为易发人群，年龄越大越容易患病，病情也更严重，并且慢性病患者离带状疱疹更近。“中老年群体常同时存在心脑血管疾病、呼吸系统疾病、糖尿病等慢性疾病，相比于一般人，慢性病患者罹患感染性疾病如流感、带状疱疹、肺炎球菌性疾病等风险显著增加，比如慢阻肺患者带状疱疹发病风险增加41%，心血管疾病患者带状疱疹发病风险增加34%，同时，感染性疾病还可能会带来慢性病急性加重，比如糖尿病患者得带状疱疹后，可导致血糖控制更加困难。” 郑州西区中医院（河南省中医院西区医院）疼痛科主任罗丹以自己母亲为例为大家做了科普。

郑州西区中医院（河南省中医院西区医院）疼痛科主任罗丹

罹患带状疱疹不仅给患者的身体造成伤害，还严重影响患者及其家人的生活质量。尤其是带状疱疹带来的后遗神经痛，往往可持续数月甚至数年。“现在正逢冬季带状疱疹的高发时期，疼痛科门诊中带状疱疹的患者也占有很大的比例，而带状疱疹最大的特点就是疼，疼痛剧烈犹如灼烧、电击、刀割、针刺、撕裂一般。长年累月的痛苦严重影响患者的生活质量，并且带来较高的经济负担，在此也建议大家注重预防，预防大于治疗。”罗丹表示。

主动预防 筑牢中老年健康屏障

郑州市正经历显著的人口老龄化挑战，截至2021年底，全市户籍人口911.5万人，60周岁及以上户籍老年人149.18万人，占人口总数的16.37％，呈现出人口基数大、空巢老人多、高龄化趋势明显等特点。为积极面对人口老龄化挑战，国家提出“积极老龄观、健康老龄化”，推进健康老龄化是积极应对人口老龄化的长久之计。加强疾病预防和管理是中老年人健康管理的重要环节，从源头上缓解老龄化健康需求。

筑牢健康屏障的关键在于提升中老年人免疫力。面对慢性病和感染性疾病的“双重威胁”，接种疫苗是提高老年人疾病预防能力、提升免疫力经济有效的手段之一。但相较于年轻人，中老年群体主动预防意识不足，甚至不知道带状疱疹、肺炎、流感等感染性疾病可通过疫苗预防，对疫苗接种的必要性和安全性都存在一定的认知误区。

接种疫苗可以帮助中老年人提升抵抗病原体的能力。国家卫生健康委办公厅发布的《老年失能预防核心信息》建议，老年人应定期注射肺炎球菌疫苗和带状疱疹疫苗，流感流行季前在医生的指导下接种流感疫苗。此外，中老年人还应重视健康生活习惯的养成和定期的疾病筛查。

同时对于中老年人而言，疫苗接种也有许多注意事项。金芝结合自身社区工作经验提醒道，中老年人在接种疫苗前要牢记三大“关键词”：年龄、保护效力、禁忌证。

“不同年龄可以接种的疫苗种类不同，老年人首先要关注并选择适合自身年龄的疫苗进行接种。疫苗的保护效力指接种疫苗的人群与未接种疫苗人群相比，降低疾病发生风险的程度。如果疫苗的保护效力为80%，说明接种该疫苗后，疾病风险将减少80%。而如有免疫功能缺陷或免疫抑制疾病的患者，需要注意接种禁忌证，建议老年人在接种疫苗前咨询专业医生，主动告知个人健康状况，在医生指导下，选择适合自己的疫苗。”金芝强调。

面对冬季感染高发期，专家提醒，养成在人多的场合戴口罩、回到家中勤洗手、保证室内通风等健康习惯，树立主动预防意识，做好预防接种，以此帮助中老年人安全度过冬天，享受健康生活。