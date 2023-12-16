国家医保药品再扩容！中国持续守护民众健康安全

新华社北京12月15日电（记者骆飞、张玉洁、帅才）“专门治疗全身型重症肌无力的艾加莫德被成功纳入医保目录，以后能帮我们省下一大笔钱。”17岁的重症肌无力患者果果看到新公布的国家医保药品目录后流下了眼泪。

果果来自湖南省长沙市，因为疾病他需要定期注射免疫球蛋白或进行血浆置换。“艾加莫德单价超万元，纳入医保后爸爸妈妈的压力会小很多。”

中国国家医保局日前公布的2023年国家医保药品目录显示，新增126个药品。

国家医保局医药服务管理司司长黄心宇在发布会上介绍，此次调整后，目录内药品总数将增至3088种，其中西药1698种、中成药1390种，慢性病、罕见病、儿童用药等领域的保障水平得到进一步提升。

“126种新药被纳入医保，意味着为医患开辟了治疗新思路，更多患者将享受到医保带来的实惠，减轻他们的经济负担。”湘潭大学商学院产业与区域研究所所长李海海说。

11月20日，2023年国家医保药品目录谈判现场。新华社记者 彭韵佳 摄

据悉，此次叠加谈判降价和医保报销因素，预计未来两年将为患者减负超400亿元人民币。

截至2022年底，中国基本医疗保险参保人数达13.4亿人，参保率稳定在95%以上。中共二十大报告提出，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，完善人民健康促进政策。

从跨省异地就医直接结算到全国医保用药范围基本统一，从医保谈判代表的“灵魂砍价”，到“国家队”推进药品和医用耗材集中带量采购，越来越多元的医疗保障措施，旨在最大限度守护人民健康安全，体现“民生温度”。

2018年中国国家医保局成立以来，已连续6年开展医保药品目录调整工作，建立了“每年一调”的动态调整机制，给了新药用“最短时间”进医保的可能。医保目录“吐故纳新”引导中国临床用药“提档升级”，一批新药、好药通过国家医保谈判进入医保目录惠及广大患者。

经过6轮调整，744个药品新增进入医保目录，其中谈判新增446个，覆盖了目录全部31个治疗领域。

2019年，用于治疗类风湿关节炎、强直性脊柱炎以及中重度斑块状银屑病等疾病的阿达木单抗通过医保谈判正式纳入国家医保乙类目录。

“原价需要1000多一支，经医保报销后只需每支自费近300元。”正在贵州医科大学附属白云医院消化内科治疗自身免疫性疾病的贵州市民李先生说，纳入了国家医保目录后，报销比例达到80%。

中国高度重视罕见病防治。今年9月，国家卫健委等六部门联合制定的《第二批罕见病目录》纳入86种罕见病，目前目录已覆盖207种罕见病。此次国家医保药品目录调整新增15个目录外罕见病用药，覆盖16个罕见病病种，填补了10个病种的用药保障空白。

“重症肌无力等社会影响较大的疾病靶向治疗用药首次被纳入目录非常有意义。”湖南省儿童医院神经内科主任吴丽文说，这意味着将有更多类似罕见病患者能够享有负担得起的精准靶向治疗药，加快推动罕见病诊疗体系建设和发展。

国家医保局成立以来，及时将创新药品以合理的价格纳入医保目录，并支持加快临床应用。通过谈判，创新药的价格更加合理，患者可负担性提高。多数创新药出现了销量、收入提高的情况。2023年中国有25个创新药参加谈判，谈成23个。

贵州医科大学附属白云医院消化内科副主任张维说，随着新药陆续上市，以及医保目录的不断更新，将激发药企的药品创新积极性，形成更加可持续的新药研发供应，有助于推动国家医药行业的整体进步。

药品定价需要在药物疗效、企业利润和百姓可负担性之间找到平衡点，为此，中国政府不断努力在药价惠民与医药创新之间求取“最大公约数”。

针对谈判药品“进得了医保，进不了医院”难题，中国已经建立谈判药品配备和支付的“双通道”机制，通过定点医疗机构和定点零售药店两个渠道，打通患者用药“最后一公里”。

湖南航天医院肾内科主任李慧晶认为，需要关注医保的使用效率，确保其在保障患者权益的同时，为医药行业的创新和发展提供有力支持。

数据显示，截至今年8月底，中国已有23.4万家定点医药机构配备了协议期内的谈判药品，91个去年新增的谈判药已在5.5万家定点医药机构配备。今年3至8月，346个协议期内谈判药品累计报销1.23亿人次。与此同时，叠加降价和医保报销双重因素，346种谈判药品已为患者减负1097亿元。