康宝莱：垂直做深、场景做全 满足营养健康多元需求

“在中国市场，消费者对于健康营养产品的需求变得越来越旺盛，消费能力也在提升，逐步呈现出多样化、个性化、精准化的消费特征。”近日，康宝莱中国区总裁、全球高级副总裁郭木做客人民健康时，分享了对于中国消费市场、消费趋势的见解。

近年来，健康的生活方式已经成为整个社会关注的热点话题，消费者对产品的品质要求不断提升，这对于相关企业而言，带来了一定的挑战，也提供了更多的市场机遇。

图为康宝莱中国区总裁、全球高级副总裁郭木（受访者供图）

解析消费市场 创新产品适应多元变化

创新是企业可持续发展的必由之路。为满足消费者日益多元的消费需求，郭木表示要紧盯关键人群，逐步铺开产业链布局。

“经过前几年的疫情，消费者对于营养健康产品的需求在大幅度增加。我们看到消费者对于定制化产品、精准化服务的需求同步提升。”郭木认为，首先“潮流养生、懒系健康”成为“Z世代”年轻消费者的消费关键词。基于此，要通过对新事物、新吃法、新口味的不断探索，让人们对“营养健康”产生更深的理解，同时也达成在文化及价值观上的互动。

其次，要延长产业链条，提供全流程服务。郭木举例说，最初入局传统体重管理领域的相关企业，如今需要扩展至更广泛的健康饮品、运动辅助、每日营养等垂直领域，并依托智能设备做好线上线下的互联共享，打造“陪伴式”全流程服务。第三，外企在中国要走好“本土化”创新之路，在国内完成产品研发及生产的关键环节，缩短产品的生产和上市周期，为中国消费者提供高质量的产品供给。

关注健康趋势 “培训+科普”提升健康素养

《“健康中国2030”规划纲要》要求塑造自主自律的健康行为。到2030年，居民营养知识素养明显提高，超重、肥胖人口增长速度明显放缓[1]。在谈及如何发挥企业的力量引导消费者健康管理，提升消费者的健康素养时，郭木提出了两方面建议：

首先，垂直要做深。坚持企业自身的发展主线，基于自身产品和资源优势赋能消费者健康管理。“如今，‘营养+运动’的健康生活理念被广泛倡导，可通过培训的方式积极赋能营销人员，提高他们为消费者提供健康服务的能力。包括提供公共营养师资质培训、与高校合作设立领导力发展研修班等举措，逐步提升职工的工作能力和健康素养，以期通过他们影响到更广泛的消费人群。”郭木说。

其次，场景要做全。企业的发展策略要与国家的有关规划相契合。以营养膳食举例，郭木说：“社区是实施营养干预的重要场所，国家鼓励在社区等地引导居民形成科学的膳食习惯。因此，企业也要关注社区，致力成为健康中国的基层推动者。”据他介绍，近年来，康宝莱依托“营养俱乐部”“营养进社区”等活动，向消费者传递营养健康理念。通过社区科普宣教、健康促进活动等形式，助力公众健康素养提升。

推进数字创新 “线下+线上”整合发展思路

当前，数字化转型已逐渐成为企业的一道“必答题”，数字化能力也直接影响到企业的服务效率和未来的竞争力。

郭木认为，数字经济所蕴藏的巨大动能关系着中国经济的方方面面，“线下+线上”整合将是未来商业发展强劲的驱动力之一。长年深耕线下消费场景的企业，要将线下场景中积累的丰富经验，转化为自身特有的优势禀赋，通过“线下+线上”的整合，打造智慧平台全方位赋能服务商，也为商业发展提供创新驱动力。

“2019年集团启动了中国区业务的数字化转型，打造业务、数据‘双中台’，以及赋能营销人员、顾客、未来的‘三中心’。”据郭木介绍，目前已经上线了“康宝莱官方商城”“莱聚”APP 等在内的一批数字化转型成果，让服务商能够实现更加高效的业务运营。

郭木认为，外企在中国的“本土化”创新离不开数字化转型。“在康宝莱内部，中国区是全球第一个启动数字化转型的区域，率先成立了全球首个数字化办公室，这一经验已被总部借鉴，实现了中国经验的全球输出；此外，在上海设立的全球首家产品创新中心（CPIC），将包装产品创新技术将由中国输出到全球，‘端到端’的产品创新经验也逐步由中国向亚太地区传导。这都离不开中国市场提供的广阔空间和开放机遇。”郭木说。