国家卫生健康委：坚决守住乡村医疗卫生服务全覆盖

人民网北京12月15日电 （陈子源）今天，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍巩固拓展健康扶贫成果，推进健康乡村建设工作进展有关情况，并回答媒体提问。

会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长胡强强介绍，近三年来，我国各地各部门围绕优化疾病分类救治措施，健全因病返贫致贫动态监测和精准帮扶机制以及优化乡村卫生医疗服务覆盖等方面，结合工作实际不断探索推进。

国家卫生健康委财务司副司长、乡村振兴办副主任任西岳表示，巩固拓展脱贫攻坚成果是全面推进乡村振兴的底线任务，为确保不发生规模性的因病致贫返贫，国家卫生健康委会同相关部门印发了《巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》，具体有以下几个做法：

一是强机制。国家卫生健康委成立了以委主要领导为组长的乡村振兴领导小组，明确了专责机构和人员推进工作。各地的卫生健康部门也相继成立了一把手任组长的领导小组，将巩固衔接健康扶贫的工作作为当地党委政府巩固脱贫攻坚成果的重要工作来部署、推进、统筹谋划抓落实。

二是守底线。建立健全全国防止因病返贫动态监测系统，定期摸排易致贫返贫人群的健康和保障情况，建立工作台账开展监测预警。同时，积极指导各地开展分类救治和健康帮扶，坚决守住防止规模性因病致贫返贫的底线。

“与此同时，我们还监测乡村医疗卫生服务机构和人员的变化情况，重点要求各地采取固定的设施、流动的服务等方式，逐步形成稳定的县域巡回医疗和县帮乡、乡帮村的派驻服务机制，坚决守住乡村医疗卫生服务全覆盖、没有空白的这个底线。”任西岳说。