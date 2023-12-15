国家卫生健康委：2023年招聘大学生乡村医生超过5000人

人民网北京12月15日电 （记者乔业琼）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍“巩固拓展健康扶贫成果 ，探索推进健康乡村建设工作”进展有关情况，并答记者问。

“硬件设施不完善、人才短缺等，是不少乡村地区存在的主要问题。几年来，我们一直聚焦脱贫地区，持续完善服务体系。”国家卫生健康委财务司副司长、乡村振兴办副主任任西岳在会上表示，在房屋设备等硬件建设方面，国家卫生健康委、国家发展改革委等部门加大对脱贫地区、偏远地区等县级医院的支持力度。单个县级医院项目平均中央预算内的投资由“十二五”期间的1500多万元提升到“十四五”的4300多万元，翻了一倍还多，支持医院提标扩能，改善用房条件，提升诊疗环境，更新医疗设备。

“在硬件方面，今年中央财政共安排转移支付资金1084亿元，支持22个中西部省份开展卫生健康工作。中央预算内投资安排238.4亿元，支持22个中西部省份医疗卫生机构基础设施建设。”任西岳说。

任西岳表示，在人才队伍等软件建设方面，有以下做法：

一是在“引”上下功夫，持续推进农村订单定向免费培养医学生工作，实施大学生乡村医生专项计划。2023年，招聘大学生乡村医生超过5000人，农村免费订单医学生有4800多人完成住院医师规范化培训，进入乡镇基层岗位工作。2018年，中央财政开始支持实施基层卫生人才能力提升培训项目，到2022年底，中央财政累计投入17.9亿元，共培训基层卫生人员65万，其中乡村医生43万。

二是在“育”上下功夫，组织城市三级医院开展帮扶工作，帮扶范围由在脱贫攻坚期的832个脱贫县扩大到940个县，共1496家县级医院，着力做好传帮带。特别是对160个全国乡村振兴重点帮扶县，除了有三级医院帮扶之外，还增加了“组团式”帮扶机制，安排城市大医院对县人民医院采取“师傅带徒弟”“团队带团队”等方式，帮助受援医院培养综合管理人才和专业技术人才。每县每批次派驻5-7个人，每人帮扶时间至少一年。

三是在“联”上下功夫，推进医联体建设，推动在县域建立县域医疗共同体，在边远地区建立远程医疗协作网等，持续促进医疗资源下沉。截止2022年底，204个脱贫县开展国家医共体建设试点，占国家试点总数的四分之一。今年有更多的脱贫县建设医共体，远程医疗服务平台覆盖90%左右的脱贫县。

四是在“留”上下功夫，改革乡村卫生人才使用机制，实施县管乡用和乡聘村用，落实地方主体责任，分类别解决村医的待遇和养老保障等问题。组织执业医师参加全科转岗培训，通过这些措施为壮大乡村医疗卫生人员队伍奠定基础。