太保家园青岛国际康养社区开业

12月15日，太保家园·青岛国际康养社区正式开业，这是中国太保在北方区域首个投入运营的养老社区，也是继上海普陀康养社区后，太保家园第二个以康复护理业态为主的养老社区，将以日益成熟的整合型照护服务体系，为青岛及北方地区长者提供从长期护理到短住照护的一站式康养生活解决方案。

城中心康养之家尽享红瓦绿树、碧海蓝天美景

“看似一幅画，听像一首歌，人生境界真、善、美。太保家园都包括！学新知、增活力，家园老人真潇洒，智慧的老人争先来。太保家园的寿星多!”这首歌改编自《小城故事》，是87岁高龄的王爷爷到青岛社区体验馆参观后赠送的礼物。王爷爷非常喜欢青岛社区员工的热情态度、快乐心态，对青岛社区美好的环境和丰富的文娱活动也充满期待。在社区开业的第一时间，王爷爷就办理了正式入住，他说：“在这里，我相信能活过100岁，再过二十年我们都是期颐寿星！”

太保家园青岛社区由位于市南区核心地段的原青岛太平洋保险大厦改建而成，区位绝佳，周边医疗和文旅资源丰富，5公里内有7家三甲医院，距海岸栈道仅有300米，可提供260余张康养床位，为自理生活、半护理、全护理、认知症照护等长者提供有品质、有尊严的照护服务。

社区基于国际领先的健康建筑营建理念，在室内空气质量全面保障、高品质饮用水供应、健康饮食和运动鼓励等方面及全龄友好的人性化设施配置方面实现技术升级。在青岛社区，不但房间内即可远眺海岸线，足不出户尽享红瓦绿树、碧海蓝天的山城美景；社区内设计也处处体现青岛元素，展现青岛城市的历史积淀和文化底蕴。如社区内设法式沙龙，作为长者们日常社交、聚会的平台，也是相互学习和交流的场所，地面选取的是玻利维亚蓝巴西进口的天然大理石瓷砖拼接而成，象征着蓝色海洋；珐琅作为青岛文化最契合的“代言人”，在此也有采用，并与国内最顶尖的珐琅制作商“施珺珐琅艺术工作室”合作进行打造。在这里可举办分享会、鉴赏会、插画、手工等各种环节丰富、氛围轻松的文化休闲活动，让长者们尽情陶冶情操、愉悦身心。

医养结合，提供“一站式”医疗保障与健康服务

在青岛社区开业庆典上，中国太保旗下太保蓝公益基金会向青岛市市南慈善协会专项捐赠50万元，用于老年认知障碍关爱。青岛社区内也配有专业的认知症照护专区，以人为中心、以环境做支持和让长者有目的有意义的生活为目标，为认知症长辈打造安全舒适的照护环境和服务模式。与此同时，青岛社区还将定期为认知症长者的家庭亲属，提供心理支持、交流技巧及行为约束的等专项培训，帮助家属从容应对认知症长者照护过程中可能遇到的困难。

此外，青岛社区内将设置可向社区周边市民开放的市南诊所。这是经青岛市市南区行政审批服务局备案成立的一所综合性诊所。诊所面积1000余平方米，将设置内科、中医科、康复医学科、检验科等临床与医技科室。医护团队由来自岛城三甲医院的资深内科医师、中医医师、康复医师、高年资护师、技师等人员组成，配备专业的医疗设备，针对对老年人群常见多种疾病和慢病的共存特点，借鉴MDT多学科综合诊疗的服务理念，实现资源和优势的整合，提供最佳的治疗方案，为社区内长者提供“一站式”医疗保障与健康服务。

青岛社区还设有专门的康复训练大厅，按照功能划分为运动/器械治疗区、作业治疗区、言语治疗区、物理治疗区、可以满足长者肢体运动康复、神经康复、理疗康复、平衡机能康复、言语康复等多种不同的康复需求。

助力太保寿险“富居雅护”养老芯主张落地

出席开业仪式的客户李阿姨表示，这么多年她一直相信太平洋保险，多年前就购买了太保的养老保险。太保家园落地青岛后，她想到父亲年事已高，便第一时间加保成为太保家园资格函客户。青岛社区开业，李阿姨将老父亲放心的交给了太保，她相信太保家园这样一个充满温馨、充满爱的地方，会让自己的父亲有一个高品质的晚年生活；青岛社区的便利条件，也让她可以时常探访，完全解除了她的后顾之忧。

作为中国太保在北方区域目前唯一一个投入运营的养老社区，青岛社区的开业将更有利于太保家园发挥主业促进作用。北方地区的中国太保客户可以更便利、更灵活的选择参观或短住、短护类产品，来沉浸式体验太保家园的养老服务、健康管理、旅居短住，这些服务场景有力拉动客户从身边的服务触达保险产品，从而促进社区内触客、获客、成单，助力“富居雅护”养老芯主张在北方地区的落地。