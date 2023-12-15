如何给中老年人免疫力充满电？主动免疫积极预防是关键

每年的12月15日是“世界强化免疫日”，旨在提升公众对强化免疫的认知。近期各地呼吸道疾病进入多发期，多种病原体叠加流行，中老年人免疫系统面临多重考验。为此，由人民健康发起，中国老年保健协会、生命时报联合支持的“提升老龄免疫力，科普行动”座谈会在京举行，并发布了《冬季中老年人提升免疫力实用建议》（以下简称“实用建议”），来自多学科领域的专家、学/协会代表就中老年人免疫力相关影响因素、免疫力与感染性疾病（流感、肺炎、带状疱疹）、如何提升免疫力等多角度内容展开探讨。

此次“实用建议”特邀北京大学第一医院原党委书记、院长，老年医学科教授、主任医师刘新民，中华预防医学会老年病预防与控制专委会主任委员、北京医院老年医学部主任医师齐海梅，首都医科大学附属北京朝阳医院皮肤性病与医学美容科副主任（主持工作）、主任医师刘方，清华大学第一附属医院预防保健科主任、副主任医师刘兆秋进行审核。

免疫力 “告急”，冬季中老年人更易生病

免疫力与疾病往往相互拉扯。进入冬季后，早晚温差变化较大，病毒相对活跃，中老年人由于全身免疫功能的逐渐下降、抵御疾病侵袭的能力较弱，一旦遭遇不同病原体的“反复感染”，身体缺乏康复的“缓冲期”，不仅容易导致本身慢性病控制不佳，造成更多长期健康问题，还会进一步加重疾病负担。

北京大学第一医院原党委书记、院长，老年医学科教授、主任医师刘新民

“对于老年人呼吸道感染性疾病，‘光治不防越治越忙’，老年人呼吸道疾病重在预防。老年人肺部感染是推倒老年人体重要机能的第一张‘多米诺骨牌’。预防老年人的呼吸道感染，最重要的是，一是做好免疫接种，二是提高机体的基础免疫能力，三是科学的做好日常防护。只有这样，才能够降低这类疾病的发生与传播。”刘新民表示。

冬季中老年人免疫力面临3重挑战：年龄、温度、多病共存

冬季中老年人免疫力面临多重考验，对抗疾病的“免疫储蓄”往往受年龄、温度、多病共存以及慢性病控制不佳等因素影响。一方面，免疫力会“衰老”。50岁后，人体重要的免疫器官—骨髓逐渐老化并被脂肪组织所替代，变成黄骨髓，免疫力进一步降低；另外，免疫力也会因低温变“迟钝”。

中华预防医学会老年病预防与控制专委会主任委员、北京医院老年医学部主任医师齐海梅

齐海梅表示：“流感、肺炎、带状疱疹等常见感染性疾病很会‘见机行事’，一旦中老年人免疫力下降，就会‘伺机而动’，尤其是有基础慢性病的中老年人更容易遭受这些疾病的侵袭，感染后，不仅对日常生活产生严重影响，还会进一步影响本身慢性病的控制。比如门诊中我们曾遇到过一位70岁的老人，罹患糖尿病、高血压，日常控制稳定。一次三叉神经痛叠加了带状疱疹后出现了严重的中风、脑梗及偏瘫。因此，本身有慢性病的中老年人要尤为关注自身免疫状态，例如50岁时免疫力水平是带状疱疹病毒潜伏在身体以后被激活的临界点。呼吁大家平时要多多关注身体的变化，主动免疫，做好疾病的预防和管理。”

皮肤免疫“失守”，带状疱疹风险增加

皮肤作为人体的第一道屏障，也是重要的免疫力盔甲，在冬季可能成为软肋。当皮肤的免疫防线被突破，中老年人罹患常见感染性皮肤疾病带状疱疹及带状疱疹后神经痛的风险显著增加。年龄、慢性病、免疫功能低下是带状疱疹的3大危险因素。

首都医科大学附属北京朝阳医院皮肤性病与医学美容科副主任（主持工作）、主任医师刘方

刘方表示：“皮肤是身体健康的第一面镜子，一旦皮肤免疫‘失守’，各种皮肤疾病就会频繁出现。除冬季寒冷干燥带来的皮肤瘙痒外，冬季中老年人免疫力下降明显，带状疱疹门诊量有所增加。如春节值班，带状疱疹的门诊咨询比例接近60%。罹患带状疱疹后，病情严重且反复。我们曾在接诊过程中，遇到一位84岁的老奶奶，50多岁后得了下颌骨癌，术后叠加带状疱疹。此后，每年冬天带状疱疹复发一次，来咨询的时候，已经反复发作20多次了，非常痛苦。”

关注免疫力下降5个信号，主动免疫积极预防

在近期《生命时报》对免疫力相关认知做的微博小调查中，涉及冬季免疫力低与哪些信号有关的问题。在参与调查的网友中，34%的网友认为，冬季免疫力低和多种病原体入侵/流感、肺炎等高发有关，31%的网友认与气温低有关，33%的网友认为与免疫力下降有关，只有2%的网友认为与慢病影响/本身患有慢病有关；在被问及免疫力下降身体有哪些表现时，46%的网友认为身体变冷，43%的网友认为会经常咳嗽，4%的网友认为易患带状疱疹也是免疫力下降的表现；而对于中老年人如何提高免疫力，大部分参与调查的网友认为改善生活方式是有效的。例如，21%的网友表示要足够睡眠，20%的网友表示要适量运动，21%的人认为心态放稳保持快乐，20%的人觉得补足营养可以提高免疫力，18%的网友对于接种疫苗来提升相应疾病的预防能力有一定认知但需进一步提升；至于中老年人可接种的疫苗有哪些，46%的网友认为最多的是带状疱疹疫苗，32%的认为是流感疫苗，21%的是肺炎球菌疫苗。

生命时报社总编辑兼总经理丁文君

丁文君表示：“中老年人因自身免疫力下降，面对病原体时常‘力不从心’。而通过我们的调查数据发现，中老年人对于提升免疫力，又存在行动和认知上的不足。《生命时报》在‘提升免疫’上一直深耕细作，希望集结社会各界力量，帮助广大中老年人充分认识到免疫力的重要性、精准识别免疫力下降的信号、遵循科学的方法努力提升自身免疫力。”

此外，在介绍《冬季中老年人提升免疫力实用建议》时，她提出，此次“实用建议”主要由“免疫力有多重要”“冬季中老年群体免疫力遇到多重考验”“如何给中老年人免疫力充满电”三部分组成。不仅涵盖了“颜值高的人免疫力较高”“快乐大笑可以增强免疫力”等科学界关于免疫力的一些有趣特点，同时还强调了爱生病且不易好转，皮肤瘙痒、疼痛，睡眠不好易疲劳，肠胃不适，精神恍惚易忘事是中老年人免疫力下降的5大信号。“实用建议”还整理了中老年人提升免疫力容易陷入过度运动、大鱼大肉、过分信赖保健品这3大行动误区，而对于如何提升冬季中老年人免疫力，“实用建议”指出，一方面，要通过科学的方法如均衡饮食、适度运动、补充营养、做好本身慢性病的管理等守住免疫缺口，打造属于中老年人自己的“适老化”方案。另外一方面，需要在专业医生指导下，及时合理的接种流感、肺炎、带状疱疹等疫苗，帮助提升老年人对特定感染性疾病的免疫力，做好疾病的特异性预防。

清华大学第一附属医院预防保健科主任、副主任医师刘兆秋

对于患有慢性病的中老年人是否可以接种疫苗？接种时有哪些注意事项的问题，清华大学第一附属医院预防保健科主任、副主任医师刘兆秋建议，慢性病不是疫苗接种的绝对禁忌。慢性病人群因其免疫力低下，更易患感染性疾病，亦会加大慢性病管理难度，可以在专业医生指导下，科学选择疫苗接种时机，通过接种疫苗，主动预防疫苗相应疾病。“此外，老年人接种疫苗需要在专业医生指导下，综合考虑自身健康状况，重点把握疫苗的适用年龄、保护效力、禁忌证这三大‘关键词’，选择适合自己的疫苗。首先，随着年龄的增长，老年人自身免疫力下降，接种疫苗可以帮助提高免疫力，减少疫苗所针对感染性疾病的发病风险。由于疫苗接种都要遵循一定的接种要求和接种方案，因此，老年人首先要关注适合自己年龄的疫苗进行接种。其次，要关注疫苗的保护效力。如果疫苗的保护效力为80%，接种后能帮助受种者减少80%感染疾病的风险。当然，不同技术路线的疫苗，保护效力也有所不同。最后，关于疫苗的接种禁忌，一般有3种情况需要特别注意，一是对疫苗成分过敏者，则不能接种该疫苗；二是如果患者处在慢性病的急性发作期或者正处于疾病的急性期，建议暂缓接种；三是对于患有免疫功能缺陷或是免疫抑制疾病患者，不能接种减毒活疫苗。”

多方携手倡导强化免疫、主动免疫，助力健康老龄

人民健康副总经理赵娟表示“当前，老年人对健康服务的需求较多。近年来，人民健康始终聚焦老年人群需求，积极搭建疾病科普平台，宣传普及老年健康相关政策和科普知识，帮助提高中老年人的健康素养，助力提升中老年人免疫力水平，共同助力健康老龄化。”

中国老年保健协会副会长兼秘书长俞华

会上，俞华表示“中老年人群是各种传染性疾病和感染性疾病的高危人群，加强中老年人疾病科普，帮助他们了解疫苗对于预防疾病的重要价值，促进健康老龄化的同时，也能实实在在帮助他们在健康实践的过程中真正做到‘知信行’，提升老年生活质量，助力健康中国2030建设。”