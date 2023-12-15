直播预告：“核”技术助力肝癌精准诊疗 公立医院高质量发展

公立医院是我国医疗服务体系的主体，近年来，公立医院高质量发展作为深化医药卫生体制改革的重要内容，取得重大阶段性成效，为持续改善基本医疗卫生服务公平性可及性、保障人民群众生命安全和身体健康发挥了重要作用。

肝癌是常见的癌症之一，已成为威胁人民健康的重大公共卫生问题。如何以创新技术及创新服务提升肝癌诊疗水平，协助引领公立医院高质量发展？12月18日14:00至15:00，东南大学附属中大医院介入与血管外科副主任朱海东、肝胆胰中心副主任程张军、核医学科副主任刘加成将做客直播间，围绕相关话题展开对话，着眼临床实际需求，共谋公立医院高质量发展之策。欢迎届时收看。

专家简介：

朱海东，东南大学附属中大医院介入与血管外科副主任。任中国医师协会介入医师分会总干事长、中国医院协会介入医学中心分会副主任委员、中国临床肿瘤学会放射介入治疗专家委员会副主任委员、中国非公立医疗机构协会介入医学分会副秘书长等。

程张军，东南大学肝胆外科研究所副所长，东南大学附属中大医院质量管理处主任兼肝胆胰中心副主任。任中国医师协会肝癌专业委员会青年委员会副主任委员、中国医师协会胆道外科医师委员会委员、中国医师协会微无创医学会肝胆外科专业委员会委员等。

刘加成，东南大学附属中大医院核医学科副主任，硕士研究生导师。现任江苏省医学会核医学分会委员，江苏省医师协会核医学分会委员，南京医学会核医学分会副主任委员。

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