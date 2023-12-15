山东滨州：立足实际、创新落实优抚对象心理关爱政策

近年来，山东省滨州市高度重视对优抚对象的抚恤帮扶政策的落实，关爱广大优抚对象的基本生活需求，积极探索优抚工作的新路径，动员、支持、鼓励社会力量广泛参与优抚对象关心关爱活动。

滨州市立足实际、创新实践，着重在优抚对象心理关爱方面下功夫，进行了有益探索，具体包含以下几方面：

建台账动态追踪

结合退役军人建档立卡工作，以动态跟踪退役军人心理健康为目标，依托市县乡村四级退役军人服务中心（站），借助“全科大网格”，通过实地走访、电话问询、线上问卷、座谈交流等形式，对全市4.09万名优抚对象的家庭基本现状、心理健康状况、心理需求情况进行摸底调研。对采集的心理状况基础数据进行大数据分析，建立“一人一卡一档”（“一卡”是指“微心愿卡”；“一档”是指心理健康档案）。为每名优抚对象建立心理健康档案，对心理健康状况进行综合评估，对存在心理健康问题的组织专业心理治疗团队定期随访，对存在心理健康问题的，有针对性地开展心理疏导与治疗。同时，组织优抚对象通过网络新媒体填写“微心愿卡”，建立需求台账，实行清单化管理。

挖掘资源做优服务

充分挖掘滨州市优抚医院精神、心理学科优势，打造“心安医院”，开通“优情友意·抚慰心灵”心理健康服务热线电话，为广大优抚对象提供从心理知识科普、心理咨询，到心理疾病预防、诊断、治疗、康复全流程心理健康服务。组建由心理咨询专家、心理治疗组成的医疗服务队，开展优抚对象心理健康咨询、心理问题诊断、精神疾病诊疗等专项医疗巡诊活动。组织开展阳光心理“五进”活动，走进市西街道利民社区、沾化区利国乡南五社区、彭李街道黄河社区等8个社区，开展义诊活动20余次，为优抚对象及社区群众提供免费诊疗、心理咨询指导服务500余人次。充分发挥“三师一员”（律师、心理咨询师、社会工作师和人民调解员）队伍中心理咨询师的优势作用，依托“相约兵之家 共议兵之事”综合服务开放日活动，每月21日安排心理咨询师全天到岗值班，为优抚对象提供心理咨询、心理疏导等心理健康服务，同时邀请优秀心理健康专家在开放日当天，进行心理健康知识讲座，线上观看人数达40余万人。

落实到人精准对接需求

结合心理需求摸底情况，区别不同的优抚对象，精准对接心理需求。组织7期210余名抚恤定补优抚对象参加短期休养活动，在清明节、9.30烈士纪念日等重要节日节点，邀请优抚对象参加重大节日纪念活动，切实提升其尊崇感和获得感；对于晚年孤独、行动不便、缺乏照管的优抚对象，组织优抚工作志愿者定期上门提供个性化、精细化照管服务，组织专业心理咨询师入户开展专业心理疏导；对生活困难的优抚对象进行关爱帮扶，发放困难救助金，帮助困难优抚对象走出困境；通过义务帮工、捐资助建等方式，帮助住房困难的优抚对象维修、改建住房，帮助10余名优抚对象解决住房难题；对于有就业需求的优抚对象，提供职业介绍、职业指导和技能培训等服务，并根据优抚对象的身体状况、文化程度、个人意愿，推荐合适的工作岗位，帮助20余名优抚对象解决了就业难题。

提供资源关爱到位

发挥滨州市退役军人关爱基金会平台作用，通过基金会链接更多的健康服务资源，动员鼓励社会组织、医疗机构、企事业单位心理服务志愿者和社会工作者等参与优抚对象心理健康服务，并组建5支心聚合理关爱志愿服务队，组织开展线上心理知识传播和心理健康宣传等活动60余场次。将优抚对象心理关爱服务，纳入“滨州心语”社会心理服务体系，针对优抚对象这类特殊社会群体开展专业化心理援助，共计服务优抚对象300余人次。发挥市优抚医院心理卫生学会平台作用，加强与心理、精神科各类社团、学术组织的交流合作，设立心理服务专家库，吸纳卫生、公安、教育等11个领域的20余名心理专家，打造高端心理健康服务平台，为广大优抚对象提供更加优质的心理健康服务。支持市优抚医院积极对接高层次心理健康服务平台，与山东大学附属精神卫生中心、山东省心理咨询中心交流合作，将省内优质的精神、心理医疗资源送到广大优抚对象的身边。市优抚医院与社区共建心理健康服务站，先后在滨城区彩虹湖社区、利民社区等设立心理健康服务站5个，依托服务站为辖区优抚对象提供心理健康宣教、心理健康评估、心理疾病诊疗等专业化的心理健康服务。