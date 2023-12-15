人民健康“五进”关爱服务计划走进腾讯

近日，人民健康“五进”关爱服务计划（以下简称“五进”计划）走进腾讯科技（北京）有限公司，将周到细致、贴心暖心的健康服务送到了广大员工身边。

人民健康“五进”关爱服务计划走进腾讯科技（北京）有限公司

结合活动前期的调研，本场活动围绕腾讯员工的相关健康需求，设置了草本植物知识科普互动、中医智慧健康检测、健康生活体验服务、名医健康咨询等环节，以多维度的体验方式传播健康生活理念、提升员工健康素养，让大家在轻松愉快的氛围中，切身体验如何将健康管理、营养膳食、科学健身落到实处。

腾讯员工积极参与“五进”计划

中午时分，健康生活体验服务专区便迎来了一大批体验者。“社交恐惧是心理问题吗？”在健康科普知识竞赛环节，不少员工带着自己的“智囊团”一路闯关，成功拿到了当轮竞赛的好成绩。“学习第一，比赛第二，没想到在小比赛里也可以学到大知识。”不少员工环绕在健康科普知识竞赛区前，争先恐后地参与其中，以赛促学、以学促进，日常健康小知识也似春风化雨般“钻”进了他们的脑袋里。

“先用牙线、冲牙器清洁，再用牙刷牙膏、舌苔刷、漱口水和牙贴。”在健康管理站的“牙齿有话说”环节，一些关注口腔健康的员工毫不费力地将正确步骤还原了出来。也有一些员工在牙齿科普互动中，纠正了一些常见的口腔护理问题，并将正确步骤用手机记录了下来。“原来我平常清洁牙齿口腔的步骤是错的，我要把正确步骤拍下来分享给家人。”一名员工说。

腾讯员工积极参与草本植物科普互动

“原来决明子不仅可以清热明目，还可以通便啊。”在草本植物知识科普互动区，“决明子能明目？”“冲剂比胶囊更容易吸收？”“草本植物只能通过煎煮的方式提取有效成分吗？”这几个草本植物的互动问题可难倒了一批人，但丝毫不影响员工们参与互动问答的积极性，有些人越挫越勇，在互动中学到了不少的健康知识。“身体是本钱，要想健康还是得早睡、早起、多运动。”一位年轻员工向工作人员毫不吝啬地分享了自己的“养生经”。

在智慧中医脉诊仪、眼底照相机检测、心理健康测试仪器等专项健康设备前，有不少人排队等候。“我感觉最近眼睛干涩发痒，正好来‘拍照’检查下。”“最近情绪有点低落，饮食也有点不规律，正好测一测自己的心理情况。”

在“营养膳食专区”，除了参与科普互动了解科学用盐知识外，员工们也驻足于中国居民平衡膳食宝塔（2022版）前，认真阅读内容并计算着自己当天的营养摄入是否达标。“以后不能挑食了，得均衡地吃肉、蛋、奶和蔬菜类等各种食物，身体才能更健康。”员工们说。

为更好地满足员工们的身心健康需求，提升自我保健意识，本场活动还邀请北京大学第一医院急诊、全科医学科主任医师李秀清，北京中医药大学东直门医院脑二科主任周莉，中日友好医院呼吸与危重症医学科副主任医师谢万木，首都医科大学附属北京口腔医院急诊综合诊疗中心副主任医师王楠多位专家现场提供健康咨询。“最近容易有头痛头晕的情况，晚上还容易失眠，想让医生帮我把把脉，看看怎么回事儿。”“感谢这个活动，把专家和健康服务送到公司里来，我们也不用再另花时间去医院了。”“希望以后这样的好活动，多多走进来，帮我们解决一些实际的健康需求。”

据了解，人民健康将继续联合中央有关单位、各地党委政府、大型企事业单位、权威社会组织，秉承“健康生活 与您共享”理念，持续开展人民健康“五进”关爱服务计划，并以主题教育为契机，通过走进机关、企业、社区、乡村、校园，把为民办实事作为重要内容，把惠民生、暖民心、顺民意的工作做到群众心坎上，打造一条有中央媒体平台特色的健康中国、爱国卫生运动新型服务之路，不断增强人民群众的健康获得感、生活幸福感。