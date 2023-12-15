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雪天出行要注意什么？

2023年12月15日09:04 来源：中国新闻网

　　中新网12月14日电 近日，全国多地迎来降雪天气。雪天出行，有哪些注意事项？①注意防滑、防摔、防砸；②步行双手不要插兜，双脚最好呈外八字，小步前行；③骑车避免紧急捏闸，不要猛拐方向；④开车降低行车速度，加大行车间距…更多雪天出行提示，戳↓↓↓

(责编：郝帅、杨迪)




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