青海：社工+志愿者进医院 累计服务超90万人次

中新网西宁12月14日电 (张海雯)“你这还有个彩超(检查)，你先去彩超室排号，彩超室在三楼”“这个号过了，我重新再给你排一个，你去门口等，马上叫你了。”“你先去约CT的号，如果人少的话先做CT检查，CT室在一楼。”……14日，在青海省人民医院门诊，来自青海省社会工作协会的志愿者们正忙着为患者提供就医帮助和服务。

“社工+志愿者进医院开展便民服务”是青海省民政厅购买社会组织服务项目，由青海省社会工作协会承接实施，在青海省人民医院、青海大学附属医院、青海省红十字医院、青海省中医院和青海省心脑血管病专科医院等5家省级医院，为民政服务对象，困境老人、困境儿童、低保户、特困对象等弱势群体，民族地区患者，及其他需要帮助的就医患者提供服务。

青海省社会工作协会副会长兼秘书长色仁尼玛介绍，项目主要服务内容包括选派社工+志愿者到医院门诊、急诊室等帮助老年患者、残疾人患者使用智能技术设备进行挂号、交费、导诊等；陪同高龄老年患者、重度残疾人患者进行检查、咨询、取药、领取检验报告、查询相关费用、解释相关政策；协助需要住院治疗的老年患者、残疾人患者或者其家属办理住院、出院手续，陪送住院病人到达相关病区，协助医护人员为无陪护人员的老年患者、残疾人患者做好基本的生活照料和护理等。同时，为来自偏远农村牧区的少数民族就医患者做好语言沟通交流服务；在进驻医院机构开展招标承诺的相关社会工作个案、社区等社会工作相关的专业服务项目，并组织开展力所能及的其他学雷锋志愿公益服务活动。

志愿者张永祯熟练地帮助患者挂号、取药。她告诉记者，在青海省人民医院急诊有一名志愿者，门诊每个楼层有两名志愿者开展服务，很好缓解了导诊护士工作压力，帮助患者更好完成就医需求。

为了让派驻志愿者尽快熟悉工作环境、工作内容，各医院都分别对派驻志愿者开展了岗前培训。培训内容包括门诊就诊流程、自助挂号机使用、轮椅使用、床车使用等实操性内容，也包括了志愿者管理制度、志愿者岗位职责等规范性课程。

在青海大学附属医院选派的7名志愿者中，索昂多杰在帮助患者挂号、陪诊、解释相关政策的同时，也会充当“翻译”的角色，帮助少数民族病患就医。索昂多杰说：“每天有很多藏族患者，我带着去看医生、帮忙翻译，把语言沟通的障碍给消除，看病会比较方便。”

据悉，自今年5月开展“社工+志愿者进医院开展便民服务”以来，青海省社会工作协会的30名社工、志愿者累计服务病患已超过90万人次。(完)