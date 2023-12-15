请查收！官方《寒潮公众健康防护指南》来了

为指导公众科学应对寒潮，提升自我防护意识，降低寒潮天气可能造成的健康损害，国家疾控局组织中国疾控中心环境所等单位专家在科学研究、风险评估的基础上，根据寒潮特点制定了《寒潮公众健康防护指南》对不同重点人群提出防护建议，以最大限度保护公众健康。

《指南》由寒潮的基本概念、健康风险、重点防护人群、寒潮气象预警信息、寒潮预警分级防护措施指南五部分组成。基本概念和健康风险两部分重点介绍了寒潮定义及寒潮对人体呼吸、心血管、泌尿等多系统健康影响。重点防护人群指出了寒潮时需要关注的重点人群，包括敏感人群、有慢性基础性疾病的人群和户外作业人员。寒潮气象预警信息引导公众科学认识寒潮预报预警信息。寒潮预警分级防护措施指南分别针对重点人群，提出了针对性防护措施。

寒潮公众健康防护指南

一、寒潮的基本概念

寒潮为高纬度的冷空气大规模地向中、低纬度侵袭造成剧烈降温的天气活动(根据《冷空气等级》 GB/T 20484-2017的标准，寒潮指日最低气温24小时内降温幅度大于或等于8℃，或48小时内降温幅度大于或等于10℃，或72小时内降温幅度大于或等于12℃，而且使该地日最低气温下降到4℃或以下，48小时、72小时内降温的日最低气温连续下降)。

二、寒潮健康风险

气温下降可导致人体血管收缩，呼吸频率加快。寒潮期间，寒冷天气易造成浅表皮肤损害而形成冻疮，加重关节炎、类风湿关节炎等患者的疼痛。易诱发气道痉挛、呼吸系统免疫功能异常，引起慢性阻塞性肺疾病急性加重、支气管哮喘急性发作、急性呼吸道感染等呼吸系统疾病。易引发心脑血管系统疾病，如心绞痛、心肌梗死、心律失常、急性心力衰竭、短暂性脑供血不足、脑卒中等。同时还可能加重泌尿系统疾病和内分泌系统疾病，如慢性肾病、糖尿病等。

三、重点防护人群

人群主要有三类：第一类为敏感人群，如婴幼儿、儿童、孕妇、老年人等；第二类为有慢性基础性疾病的人群，如患有心脑血管疾病、呼吸系统疾病等人群；第三类为户外作业人员，如交警、环卫工人、建筑工人、快递员、外卖员等。

四、寒潮气象预警信息

按照《寒潮预警信号及防御指南》规定，寒潮预警信号分四级。

五、分级防护措施指南

针对寒潮预警信号等级，我们提出分级人群防护措施建议。

(人民日报客户端 申少铁)