盈康一生：以数智驱动健康城市发展 构筑健康服务新生态

随着“数字中国”和“健康中国”的融合推进，“数智化”成为健康城市建设的新趋势。近日，人民健康发布了《数智化健康城市助力健康中国建设（深圳站）调研报告》。

《报告》指出，深圳部分机构实施的“智慧疫苗”“智慧血液”“智慧妇幼”等场景化公共卫生解决方案，推动了深圳数智化健康城市提质增效，也进一步助力医疗卫生事业的末梢神经畅通高效。作为报告中相关案例的提供方，盈康一生旗下海尔生物医疗副总经理巩燚分享道：“基于城市的整体规划，我们聚焦在各类健康场景的数智化建设，推出健康城市数智公卫生态服务平台。将居民的难题变成我们创新的课题，将居民的健康需求清单变成我们的服务满意清单。”

据了解，盈康一生健康城市数智公卫生态服务平台立足于各地的数智化基础、政策环境和社会背景等差异化需求，致力于让城市的健康服务更加智慧可及、安全高效。“面向居民用户，服务平台提供多元化、便捷化的场景方案，满足各类人群的健康管理需求；面对医院、卫生中心、血站等机构，平台提供高效互联协同的服务方案，帮助实现全流程业务的科学决策；面对政府机构，平台则通过提供监管可视、预测精准的方案，助力提升智慧监管的效率。”巩燚说。

数字化疫苗全场景解决方案（受访者供图）

关于“数智化”服务如何在公卫领域找准着手点？巩燚针对行业发展分享了三个方面的经验：

一是聚焦健康预防。疫苗接种是立足基层、面向广泛人群、经济且有效的疾病预防措施之一。通过物联网、AI大数据智能分析、自动化等技术，打造一屏统管的数字化疫苗全场景方案，实现从疫苗配送、疫苗存储，到疫苗预约、疫苗接种等流程一体化管理，并形成可追溯机制，可以更好满足群众的疫苗接种需求。

二是立足重点人群。健康城市建设应重点关注“老小妇幼”等群体的健康管理需求，通过全流程数智化运作提高基层医疗机构的服务效率。面向妇幼人群，可对两癌筛查、孕产妇管理、新生儿疾病筛查等项目开展服务与监管；面向老年人群，可构建涵盖家庭医生签约随访、院内体检、老年常见病管理等场景的解决方案，帮助提高老年人的健康获得感。

三是关注“急难愁盼”。血液供应关系到人民生命与健康，也关系到社会稳定与国家安全，用血无小事、多急事。为提升城市采供血的安全性与效率，要以数据化集成和关键设备研发为核心，从采血、制备、存储、发血、配送到临床用血，构造全流程追溯和冷链监管的服务系统及模式。

“数字技术带来的数智化浪潮，成为影响经济社会各领域高质量发展的重要因素之一。未来，盈康一生将继续依托数智化创新，加速构建健康城市生态，让城市健康数据流动起来，助力全民健康。”巩燚说。