春节机票热门航线“冷热”不均

目前，2024年春节期间北京出发的航班机票价格已趋高位，机票预订量开始攀升。2024年春运从1月26日开始到3月5日，共计40天。预计从1月中下旬开始，随着春运临近，北京、浙江杭州、上海出发的航班机票价格会逐步上涨，一些热门航线会没有折扣票。

一些热门航线价格涨幅不大

北京青年报记者搜索机票发现，明年2月7日、8日，北京飞三亚的经济舱机票价格已经接近全价票，例如2月7日，北京大兴机场-三亚凤凰机场只有9.9折3680元机票或全价机票4040元，而本月18日，北京飞三亚的机票有3-4折经济舱机票，价格为1400元左右。

现在预订有一些热门航线春节假期的机票价格涨幅不大。例如，明年2月7日，北京首都机场-深圳宝安机场仍有大量2.5折-3.5折机票，售价为850-1030元；北京大兴机场-广州白云机场仍有大量4.1折机票。

春节假期为何有些航线机票涨价多，几乎只有全价票，而有些航线机票涨价少，仍有2-3折机票？业内人士分析称，如果是春节旅游热门目的地城市，且每天航班不多，集中出行人数多、航程比较长，高铁的可替代性比较小，这些航线机票不愁卖，航司会比较早卖全价票，而北京-上海、北京-广州等商务干线，航班量较大、游客数量不是特别集中，机票价格会涨得慢一点，航司会一边观望一边调整。

机票什么时候购买最划算

机票什么时间买最划算？OTA平台建议，根据往年经验，机票票价临近假期下降可能性不大，消费者可通过关注火车票行情预测机票价格。

同程研究院首席研究员程超功接受北青报记者采访时表示，根据往年经验，建议预订时间避开元旦假期，元旦过后尽早预订，主要是避免临近假期订不到合适的航班，热门线路在春节高峰时段的票源一般会比较紧张。

去哪儿在线平台相关负责人则建议，普通消费者可根据火车票销售情况选择预订机票的时机。例如，目前北上去往东北的机票销售最为火爆，往往火车票刚开票就预订一空。此航线上的航班价格也是如此，刚出票价就升至全价经济舱或者仅剩商务舱。如果火车票已售罄，选择购买机票的旅客则可以等等，也许航司后续会加班，可以“捡漏”。

等着“捡漏”是否靠谱

有网友讨论，针对航线是否可先买一个能全额退款的全价机票，再在临近假期前搜索找找折扣票，如果有低价票再退掉全价机票买新的，保证不买“亏”。这样买票真的不“亏”吗？提前购买全价票以防售罄，再等临近找“捡漏”低价票是个好策略吗？

对此业内人士表示，这种购票方法也可能会买“亏”。如果预订春节假期某航班有较低折扣的机票，消费者却买全价票观望等更低的票价，很可能机票价格一直涨，对消费者来说买不到当时的最低价票，就不划算。

“目前看，提前买全价机票暂无必要，提前两周至一个月订票即可。”程超功认为，2024年春节假期长度可能超过8天，是近几年来最长的春节假期，探亲客流与长线游客流将高度叠加，机票票价临近假期下降的可能性不大，短期内建议关注燃油费的走向。如果想淘性价比高的春节机票，可以关注一下春节假期中后段，也就是正月初三、初四以后的机票，有较大的概率能“捡漏”。