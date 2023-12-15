浙江一医院为患儿家庭提供免费住宿

近日，“浙大儿院为外地患儿家庭免费提供住宿的话题”冲上微博热搜，网友们纷纷点赞并建议推广。昨日，北京青年报记者了解到，浙江大学医学院附属儿童医院（浙大儿院）近日启动面向异地就诊患者的“护佑童馨·邻安项目”，为符合条件的大病患儿家庭提供7至14天免费住宿，目前邻安小家4间房间已住满，还有40名患者已申请入住。北青报记者了解到，邻安小家得益于一个基金会的公益项目支持，自2017年以来，该项目已在全国15个城市建立异地就医小家，总共提供125间房间，预计一年可服务患者家庭约6000个。

异地就诊大病患儿家庭可免费住7至14天

对于异地就医的人而言，家远在千里之外，加上孩子疾病严重、费用不菲，身上的担子很重，要在陌生的大城市有个家，谈何容易？“来陌生城市看病，有间房为你而留”，浙江大学医学院附属儿童医院（浙大儿院）的这句话温暖了不少外地来的大病患儿家属。12月9日，浙大儿院正式启动“护佑童馨·邻安项目”，为符合条件的大病患儿家庭提供临时住所，可免费入住7至14天。

浙大儿院院长傅君芬介绍，该项目由该医院携手浙江大学社会学系和北京同心圆慈善基金会共同发起，以大病患儿及其家庭为中心，旨在解决异地就诊患儿住宿难题，为患儿及家长免费提供一个临时住宿及生活帮助，并提供基于社区照顾模式的异地就诊大病儿童家庭支持服务。

目前，浙大儿院试点的邻安小家坐落于杭州市长河街道钱潮建业社区江尚景苑小区，距离浙大儿院滨江院区仅五六百米，步行不用10分钟。据浙大儿院社工部副主任沈美萍介绍，邻安小家是一套四居室，使用面积一百多平方米，包括有厨房、客厅、阳台、两间卫生间和四间卧室，配有餐桌、冰箱、空调、洗衣机、热水器等，可容纳四个家庭入住。“小家的四间卧室都有十几平方米，而且采光都比较好，一个家庭住一间。还有爱心人士捐赠了被褥等生活物资，患者及家属基本可以直接拎包入住，房租、水电费均免。”

据了解，邻安小家的房租、水电费等成本由慈善基金会资助。在浙大儿院附近，租像邻安小家那样的一间房，一个月房租就要两三千元，整租一套这样的四居室房租一个月可能要上万元。

不仅省了房租，入住邻安小家的患儿家庭也可以像本地居民一样享受社区配套设施，包括食堂、健身房、邻里中心等。“社区食堂还给患儿家庭打折。如果想自己做饭，家属也可以在食堂自助区直接买净菜回家做。”沈美萍说。

有了临时落脚点患儿家长“心里很温暖”

在项目启动前夜，邻安小家迎来第一个入住家庭，确诊卵巢恶性肿瘤的12岁患者成成（化名）及其父母。在父母的陪同下，成成从800多公里外的江西赣州老家来到浙大儿院肿瘤外科就诊，近期已完成手术，术后还要到医院做腹腔引流，居住在邻安小家让成成隔天一次的到院检查更为方便。从术前准备到手术再到术后放化疗，她将经历一年多的全程治疗。

成成生病对于本不富裕的家庭无疑是一个巨大的打击。虽然经济压力极大，看着孩子遭受病痛，成成妈妈还是希望能有个地方照顾孩子，给孩子做饭，邻安小家恰好满足了她的这个心愿，也为她减轻了经济负担。“在这里我们有自己的独立房间，厨房、餐桌、冰箱、洗衣机、热水器，该有的都有，还有让孩子活动的公共活动区。非常感谢医院、感谢基金会在我们遇到困难的时候，提供了这么好、这么温馨的环境，让我们在离医院这么近的地方有了临时落脚点，多了周转的时间和空间。”

12月11日入住邻安小家的周女士来自广东河源，其7岁的儿子患有肝母细胞瘤，这次是第三次来浙大儿院就诊，也是第二次在该医院做手术。13日，孩子刚做完手术就被送进重症监护室，“14日刚转到普通病房”。

周女士告诉北青报记者，她和丈夫陪儿子来看病，12月5日就到杭州了，前几天一直住在小旅馆，每天房费就要花200元。“我们现在没有经济收入，也不确定要住多久才能出院，只能住小旅馆，每天房费加上生活费要花300多元，住久了心里就会焦虑。像第一次过来做手术，我们住了快一个月，住宿费就是不小的一笔费用。”

孩子住院后，从医生护士口中得知可申请免费入住邻安小家，周女士就提交了申请并顺利通过了。现在，周女士和丈夫轮流在医院陪护，另一个人不用陪护时就可以在小家休息。“很幸运刚好赶上这个福利，我们心里很温暖，不用再想着找地方住或者担心住宿费，可以安心照顾孩子。小家里设施齐全，连被子都有，我们买了些洗漱用品就住进来了。”

周女士坦言，住在邻安小家，她要是开火做饭也是为了孩子。“我们大人吃得随便点没关系，但孩子又做手术又化疗，还是想自己给他煮，不然怕他营养跟不上，身体撑不住。之前住旅馆没条件做饭，现在楼下超市买东西也方便，中午我还能自己给孩子煮粥或者煮汤送到医院，走过去就八九分钟。”

院方计划在3个月内对邻安小家进行扩容

浙大儿院社工部副主任沈美萍告诉北青报记者，作为全国最大的三甲综合性儿童医院之一，浙大儿院的患者来自全国各地，每年门急诊就诊量超过300万人次，最高日门诊量达到1.7万人次。而这些患者中，杭州市外的患者占比约一半，省外的患者占比达到六分之一。“异地就医的患者有的病情比较重，患者家属经常在监护室门口的椅子上过夜，吃的就随便吃点方便面。但重病孩子的病也不是一两天能看好的，比如肿瘤疗程都比较长，家长也要‘打持久战’，在异地就医过程中人生地不熟，往往面临诸多的困难。在很早之前，我们就想为这些患者家庭完善医疗服务。”

沈美萍介绍，其实在2021年，浙大儿院就建立了护佑童馨驿站，为危重患儿及家长提供心理支持及暂时休憩的场所。“这个驿站我们配备了8张床位，可供患者家属在白天短暂休息，但没办法过夜。我们也想提供能过夜的临时住所，但找不到好的场地。直到今年，在民政部门、浙大社会学系和北京同心圆慈善基金会的共同努力下，才有了现在的邻安小家。”

沈美萍介绍，接下来，医院打算在3个月内对邻安小家进行扩容，在同一社区提供12至15间房间，为更多异地就医的大病患儿家庭提供免费临时住所。“此外，我们的服务也会逐步完善，日后还将为这些家庭提供康复护理指导、营养指导、心理咨询家属课堂等服务。我们的健康管理团队会包括医生、护士、医务社工、社区社工、营养师、高校老师、儿童游戏辅导人员等专业人士，希望为患者家庭提供覆盖就诊生命周期的社会支持体系。” 本版文/本报记者 戴幼卿 统筹/蒋朔 供图/受访者

申请条件

邻安小家主要向三类异地大病患儿家庭开放

浙大儿院社工部副主任沈美萍介绍，目前，邻安小家的四间房都已经住满了，四个家庭分别来自陕西安康、河南安阳、广东河源、江西赣州。同时，已经申请入住的患者还有40名。“第一批患者家庭从申请到入住都在两天之内，但之后申请的人越来越多，周期就会变长。一般我们会根据申请的顺序安排，结合患者的病情和需求可能有特例。现在有两名患者即将出院，之后将会有两个新家庭入住。”

什么样的家庭可以申请入住邻安小家？沈美萍介绍，目前小家主要向三类患儿家庭开放，包括心脏病患儿（心脏外科，包括但不限于心脏移植及人工心脏患者家庭）、高强度化疗后预计会返院治疗的实体肿瘤患儿、短肠综合征患儿。此外，患者家庭还应当满足来自杭州之外的地区。“有一类患者是住院后经医生评估出院之后需要跟踪监管，但家在外地，之前他们往往会在医院周边租房。但租房经济负担大，回老家又不合适，可以申请入住。患者进入维持治疗阶段，需要回医院短期治疗，如打鞘、小化疗及各种检查等，可申请入住。而有的是患者在重症监护室，家庭经济困难，家属也可以申请入住。”

符合条件的患儿家长联系主管医生评估审核后填写入住申请表，由浙大儿院社工部复审核。申请时，家长需要提供大病的诊断证明、经济困难的证明以及近3天在附近医院治疗的证明，例如挂号单、检查单、检查报告等。复审核通过的家庭，邻安小家可为其提供7至14天的免费住宿。沈美萍表示，之所以限定入住时间，是希望照顾到更多有需求的家庭。