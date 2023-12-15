家长面对“熊孩子”如何立规矩？

有家长提问，上班时最怕接到老师电话，除了日常学习，就怕老师告状：上课说话了？和人打架了？遇到这种孩子在家在校调皮捣蛋的事该怎么办？

专家观点

史家胡同小学德育副主任吴丽梅：这些问题归根结底都是不能守规矩的问题。我想起一个孩子，叫小飞，他是学校出了名的淘气王，总是不能遵守学校纪律。面对老师的管束，他的常用辩词是：“我妈说了，我来上学就是享受快乐教育来了。”我们老师都给气笑了，问题是你快乐了，我们不快乐啊。后来，这个孩子因为干扰其他人上课，被家长们联名投诉，其他孩子也渐渐远离他了，他真的获得了快乐吗？我想未必。我见到小飞的妈妈，没想到他妈妈说：“我每天都提醒他听老师话，别给我找麻烦，但是他不听我也不能跟着去学校啊……但是和您也说心里话，其实我觉得太守规矩的孩子不适应社会，孩子还小呢，快乐就好。”

小飞妈妈的想法，在生活中并不鲜见。但是他们不知道，没有边界地追求快乐是一种毁灭。学校是孩子进入社会的演练场，一个遵守规则的孩子能在秩序中成长，减少犯错成本。小飞要想在社会上有更好的发展，家长要学会“立规矩”，小飞要学会守规矩。

那立什么样的规矩呢？

我相信很多家庭都有自己的规矩，例如自己的事情自己做，接人待物有礼貌，公共场合不喧哗等等，学校的规矩就更多了。但是不管我们立什么规矩，都必须坚持一个原则：不伤害自己，不妨碍他人。我对小飞妈妈说，他上课不好好听讲，学不到知识伤害了自己，而他破坏课堂纪律，让其他孩子不能安静听课就是在妨碍他人。我们要在此基础上给孩子“立规矩”，帮助他化繁为简先建立守规矩的意识。

那当孩子破坏规矩时，我们又该怎么做呢？

讲道理和发脾气可能是大部分家长的选择，但效果往往不太好。我再给大家讲个小飞的故事。小飞妈妈跟我说他在家喜欢踹门而入，妈妈天天吼他但没什么用，我给她的建议是：第一次，父母要明确告诉他这是不允许的，然后让他按正确方式进门一次，这是明示规则与保证他理解规则。第二次，孩子“砰”一脚又把门踹开了，门还坏了。那他需要道歉并用零花钱来维修门，这就是承担后果，做出弥补。如果这个孩子不听不听就是要踹门呢？那就要被剥夺特权，例如停止游戏时间直到他停止破坏或者做出正确的行为。这个过程并不愉快，孩子哭，闹，讨价还价，撒泼打滚，但是小飞妈妈在我们的帮助下，不再说教或者打骂，咬牙坚持不退让，还真把他踹门这毛病给改过来了。可见，立规矩的最后一步就是坚持。

文/本报记者 武文娟 张月朦