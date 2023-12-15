开掘援外医疗题材这座“富矿”

1963年迄今，中国援外医疗事业历经60年，无论从新中国医疗卫生事业发展的视角，还是中非传统友谊的视角，都值得影视创作者深入挖掘、用心呈现。近期在东方卫视、江苏卫视、湖南卫视等多家平台播出的电视剧《欢迎来到麦乐村》，用生活流笔法，讲述中国援外医疗的一段故事，受到关注。

《欢迎来到麦乐村》放弃对“奇”的追求，选择对“常”的集纳，突出中国援外医疗非一时之为，而需长久之功这一特点。该剧讲述的援外医疗故事从2013年开始，紧紧围绕第二十五批援桑纳中国（远江）医疗队的两年任期展开。截取“中段”作为叙事重点，取的是援外医疗事业前有先驱、后有来者之意。

《欢迎来到麦乐村》不以情绪上的大喜大悲、人物命运上的大起大落吸引观众，而是写出了日常与恒常。乍起总有突兀，持久才近日常。在剧中，远江医疗队的马嘉、江大乔、武梅等医护人员，援非两年的经历，有紧张之时，也有轻松之时，有医救无效时的无奈，有治疗见效时的欣慰，这就是医者仁心。

《欢迎来到麦乐村》叙事隽永，体现在作品所塑造的一众医护人员的形象上。该剧塑造了马嘉这个中国医生的形象。马嘉实现由“技术自负型人才”到一名成熟医生的转变，既有梁院长的“耳提面命”，也有师兄江大乔的以身示范，还有他在参加援非过程中受到的各种历练。医生齐丹也是一个独特鲜明的角色。他的性格里有傲慢，也有真诚，工作中有刻板之处，也有变通的可能，但他始终心怀对医生职业精神的追求。因此，剧中表现了他一方面坚持卡塞医院的“规矩”，一方面在江大乔过度疲劳时接过主刀的责任，虽然最初对自己的患者“偷受”针灸治疗不满，最终却饶有兴致地探问针灸的原理。齐丹任职期满将要离开桑纳时，江大乔、马嘉、武梅在麦乐村为他饯行送别。当马嘉对他说“你心里有真正的浪漫，敬你的浪漫”时，当在离程的车中看到中国医疗队转赠给他的父亲援非行医的照片时，齐丹最终与大家达成了共情和认同。

电视剧《欢迎来到麦乐村》对卡塞医院多位桑纳医护人员的艺术塑造，让人印象深刻。剧中既有迪阿鲁这样“多一事不如少一事”的护士长，也有追求医疗技术提升可又缺乏自信的迪斯马斯，还有为维护国家形象而对老师马嘉“怒目相对”的苏莱曼等人物形象。特别是卡塞医院的坎戈院长，这位会说中国话的院领导坚守自己的立场，又善于把各方力量汇聚到服务本国患者的目标上，让人看到文化交融的魅力。

援外医疗故事是一座值得深入开掘的“富矿”。电视剧《欢迎来到麦乐村》是一个成功案例，期待以中非友谊和援外医疗为题材的中国故事越来越动人。

（作者为中国文联电视艺术中心主任）

《 人民日报 》（ 2023年12月15日 18 版）