让农村安全饮水更有保障（话说新农村）

农村饮水安全事关亿万农民福祉。紧盯短板弱项，加大建设力度，提高农村供水保障能力，更好满足广大农民对美好生活的向往

“生活用水由地下水换成南水北调水，就是不一样。自来水水量足、水质好，用起来方便，喝起来透着甜。”河北省宁晋县北留村党支部书记李玉锁说起用水变化喜上眉梢。大水网连上小农户，今年以来，当地置换水源、铺设管网，引来了南水北调水，农村安全饮水更有保障。

农村饮水安全事关亿万农民福祉。今年以来，各地区各部门大力完善农村供水工程体系，强化水源保护，提升农村供水水质，推进城乡供水一体化，越来越多的农村居民喝上了放心水、优质水。前11月，全国落实农村供水工程建设投资较去年同期增长18%，农村供水工程完工1.7万多处，提升了8213万农村人口供水保障水平，农村供水工程建设成效显著。

保障和改善民生没有终点，只有连续不断的新起点。干净的水源是建设宜居宜业和美乡村的必然要求，必须要持续巩固提升农村供水保障水平。随着生活水平提升，农民对水的需求从“有没有”转向了“好不好”。一些地区的饮水水源不够稳定，有的修建较早的供水工程老化严重、管护薄弱。因此，水利部提出，力争通过3至5年，初步形成体系布局完善、设施集约安全、管护规范专业、服务优质高效的农村供水高质量发展格局。各地要紧盯短板弱项，加大建设力度，提高农村供水保障能力，更好满足广大农民对美好生活的向往。

联网补网，建立健全从水源地到水龙头的农村饮水安全保障体系。农村供水工程的建设与自然气候、地理环境、村庄形态等息息相关，各地要坚持因地制宜，找准水源、管网、水质处理等环节所面临的具体问题，集中力量，精准施策。比如在人口分散地区，可因地制宜实施小水库、塘坝、蓄水池、机井等工程建设，强化水源保障。有条件的地区，应抓住国家水网建设机遇，利用大型引调水工程和大中型水库，推进城乡供水一体化，实现城乡供水同源、同网、同质、同服务、同监管。此外，为了防范极端天气，还应未雨绸缪，建立健全“平急两用”的应急供水保障体系，为确保农村群众饮水安全增添“安全阀”。

农村安全饮水工程建好更要管好，让农民长久受益。各地要积极探索，在制度建设、水费收缴、人员培训等方面下足功夫，确保农村供水工程有制度管、有人管、有钱管。比如，有的地方开展农村供水工程企业化经营、专业化管理，建立“专业公司+村级管水员”机制，调动各方积极性，蹚出了一条可持续运营的路子。

农村安全饮水事关农民切身利益。坚持问需于民，用心用情用力排忧解难，让放心水、优质水流进千万家，让广大农民过上更加美好的生活。

《 人民日报 》（ 2023年12月15日 17 版）