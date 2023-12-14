新版国家医保药品目录发布

本报北京12月13日电 （记者孙秀艳）国家医保局召开新闻发布会，介绍2023年国家基本医疗保险、工伤保险、生育保险药品目录调整结果。本次调整，共有126个药品新增进入国家医保药品目录，1个药品被调出目录。调整后，目录内药品总数增至3088种，其中西药1698种、中成药1390种，中药饮片仍为892种。新版国家医保药品目录将于2024年1月1日起实施。

新版医保药品目录新增了抗肿瘤、罕见病、抗病毒等领域的药品。本次调整后，慢性病、罕见病、儿童用药等领域的保障水平得到进一步提升。

143个目录外药品参加谈判或竞价环节，其中121个谈判或竞价成功，成功率为84.6%，平均降价61.7%，成功率和价格降幅均与2022年基本相当。叠加谈判降价和医保报销因素，预计未来两年将为患者减负超400亿元。

本次调整中，国家医保局进一步完善规则、规范程序，目录调整的科学性、规范性、透明度以及精细化水平等进一步提升。牢牢把握“保基本”的功能定位，将基金承受能力作为必须坚守的“底线”，着力满足广大参保人基本用药需求；完善续约规则，初步建立基本覆盖新药全生命周期的支付标准形成机制，加大对医药创新的支持力度。同时，本次调整在确保基金安全的基础上，继续适当放宽部分目录内品种的支付范围，药品可及性和用药公平性得到进一步提升。

国家医保局成立以来，已连续6年开展国家医保药品目录调整工作，累计将744个药品新增进入国家医保药品目录，同时将一批疗效不确切、临床易滥用的或被淘汰的药品调出目录，引领药品使用端发生深刻变化。中国药学会相关统计结果显示，自2018年以来，医保药品在医疗机构药品使用占比逐年上升，主导地位进一步巩固，临床用药合理性得到积极改善。同时，创新药进入医保速度明显加快，常用药品价格水平显著下降，重大疾病和特殊人群用药保障水平大幅提升，显著降低了群众用药负担。新版国家医保药品目录以及国家医保谈判药品配备情况，可以在国家医保局微信公众号、国家医保局官方网站查询。

《 人民日报 》（ 2023年12月14日 07 版）