提升安全意识 呵护孩子成长

“今天我们的游学内容包括警训、反诈主题教学等环节，让‘小警’家庭深入、全面地学习反诈知识。”浙江省玉环市少年警校楚门分校民警教官陈琳介绍。在玉环市公安局楚门派出所印象广场警务站的“楚洲号反诈列车”里，50名玉环市少年警校玉城分校的“小警”和家长们正在沉浸式体验模拟变声器、110报警等系统。

玉环市少年警校是由玉环市公安局主办的一个公益组织，以安全和法治为主题开设课程，普及平安与法治知识。2016年成立以来，玉环市少年警校始终秉持“教育一个人，影响一家人，带动一群人”的办学理念，紧扣“孩子、家长、家庭、社会”的影响路径开展教学。今年以来，玉环市少年警校8所分校充分利用辖区安防体验馆、党群活动中心、青少年教育基地等资源，精心打造防诈骗、预防未成年人违法犯罪、模拟小法庭等12节精品课程，开展学习教育活动。

“大家在日常生活和学习中一定要避免剧中人物的动手行为，有问题应当及时找家长或者老师帮助解决。”在玉环市少年警校大麦屿分校，律师郑发琪通过生动形象的案例，为120余名“小警”和家长带来一堂预防未成年人违法犯罪课。

聘请检察官担任防校园欺凌教官，聘请妇联的讲师担任防性侵教官，邀请刑侦民警讲授防诈骗课程……目前，玉环市少年警校共建单位共10家，组建专业教官团队20个，开展授课及主题活动300余场次。

“我是玉环市少年警校第三期‘小警’的家长，自从孩子参加了少年警校活动之后，我觉得自己肩上多了一份责任，应该为平安建设贡献自己的力量。”玉环市少年警校家委自治成员张荣说。

玉环市少年警校立足“平安家庭”创建，由家长组建平安宣防队，积极参与“珍爱生命，跟交通事故说不”“人人都是消防员”等主题活动，向社会传播正能量。这支队伍参与派出所宣传防范工作，由基层民警带领“小警”和家长志愿者开展反诈、禁毒等平安宣传防范工作。目前，该队伍足迹遍布200余个村居，参与大型平安活动20余场。

此外，当地还成立了由60余名有公益热情的家长组成的少年警校志愿队。他们利用休息时间，参加治安大巡防、派出所统一行动、交警宣传防范工作，发现隐患第一时间报送民警，成为平安吹哨员；加入上下学高峰“护学岗”，引导接送车辆有序停放、减速慢行。少年警校志愿队组建以来，共排查发现隐患600余处，参与社区警务3000余人次、交通劝导2000余人次。

《 人民日报 》（ 2023年12月14日 17 版）