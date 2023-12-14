如何吃能够有效预防老年痴呆症？

美国旧金山营养与健康研究中心和毛伊记忆诊所的营养神经科学家发现，食用正确的食物有助于避免患上老年痴呆症。强调多吃植物性食物的饮食，如地中海饮食或者中国、日本和印度的传统饮食，可以降低患阿尔茨海默病的风险，尤其是与更油腻、加工程度更高的西方饮食相比。

这项研究发表在《阿尔茨海默病杂志》上，全面回顾和考察了饮食因素对阿尔茨海默病所起到的作用。来自不同角度的证据支持，强调多吃水果、蔬菜、豆类、坚果和全谷物，少吃肉食，尤其是红肉、饱和脂肪和超加工食品的饮食方案，与患阿尔茨海默病的风险降低有关。缺乏体育运动和肥胖也会增加患病风险。

最新研究确定老年痴呆症的最大饮食风险因素是饱和脂肪、超加工食品等

阿尔茨海默病在全球的流行率令人担忧。目前的估计显示，全球大约有3200万人患有阿尔茨海默病，还有令人震惊的3.15亿人表现出临床前症状。这些数字占到了50岁及以上人群的22%，这表明了阿尔茨海默病是世界范围的一个主要健康挑战。过去有文献表明，阿尔茨海默病被认为是老年痴呆症最常见的形式。随着各国饮食向西方饮食的转变，其发病率往往呈现增加趋势。

这项新研究确定了老年痴呆症的最大饮食风险因素，包括食用大量饱和脂肪、肉类（尤其是像汉堡包和烧烤这样的红肉）、加工肉（热狗），以及糖和精制谷物含量高的超加工食品。

超加工食品通常缺乏预防老年痴呆症的天然植物性食物中的成分，如抗炎成分和抗氧化剂。

长期以来，食用超加工食品还一直与患肥胖症和糖尿病的风险增加有关，而糖尿病本身就是导致阿尔茨海默病的风险因素。与此同时，贫困也是增加患阿尔茨海默病的一个推动因素，因为贫困人群能负担得起的超加工食品和肉类是比果蔬、全谷物和其他大多数有营养的食物更便宜的能量来源。

大量摄入叶酸、维生素E、维生素C和鱼

能降低患阿尔茨海默病的风险

采用健康的饮食模式能将患阿尔茨海默病的风险减半。具体来说，与脂肪和能量含量高的饮食相比，食用含有米饭的饮食患病风险低。食用肉类与患阿尔茨海默病的风险增加之间存在着很强的相关性。食用多脂鱼和欧米伽-3脂肪酸与患阿尔茨海默病的风险之间存在着负相关关系，这可能是因为它们含有有益健康的脂肪酸。大量摄入叶酸、维生素E和维生素C，以及多吃鱼，能降低患阿尔茨海默病的风险。

而吃肉多会增加炎症、胰岛素抵抗、氧化应激、饱和脂肪、晚期糖基化终末产物和三甲胺N-氧化物等风险因素，在最大程度上增加患老年痴呆症的可能性。相比之下，推荐大家日常吃绿叶蔬菜、颜色鲜艳的果蔬、豆类、欧米伽3-脂肪酸、全谷物和坚果等健康食物。

三类饮食模式最有利于预防阿尔茨海默病

坚持食用有营养的饮食能使患病风险减半。研究人员指出，地中海饮食（主要包括橄榄油、鱼类、海鲜、水果、蔬菜、坚果和乳制品）、得舒饮食（以低盐、低糖、低脂肪，且富含蛋白质和膳食纤维为特征的健康饮食模式，旨在预防和治疗高血压以及其他慢性病）和健脑饮食（MIND Diets，强调多吃富含抗氧化物质和维生素的植物性食物，尤其是深绿色叶子的蔬菜和浆果，少吃含有高脂肪和高糖的动物性食物），以及含有大米的饮食，都是防止患上痴呆症的饮食的好范例。这些饮食富含抗氧化剂、抗炎剂和健康的脂肪，它们能对大脑健康起到明显的保护作用。

文/刘春华（北京市顺义区马坡镇卫生院中医科副主任医师）