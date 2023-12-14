国家疾控局发布寒潮健康防护指南

近期，国内大范围雨雪寒潮模式“上线”，为指导公众科学应对寒潮，提升自我防护意识，降低寒潮天气可能造成的健康损害，昨日，国家疾控局发布《寒潮公众健康防护指南》，对不同重点人群提出防护建议，以最大限度保护公众健康。

《指南》指出，根据《冷空气等级》 GB/T 20484-2017的标准，寒潮指日最低气温24小时内降温幅度大于或等于8℃，或48小时内降温幅度大于或等于10℃，或72小时内降温幅度大于或等于12℃，而且使该地日最低气温下降到4℃或以下，48小时、72小时内降温的日最低气温连续下降。

寒潮会给健康带来哪些风险？《指南》中提到，气温下降可导致人体血管收缩，呼吸频率加快。寒潮期间，寒冷天气易造成浅表皮肤损害而形成冻疮，加重关节炎、类风湿关节炎等患者的疼痛。易诱发气道痉挛、呼吸系统免疫功能异常，引起慢性阻塞性肺疾病急性加重、支气管哮喘急性发作、急性呼吸道感染等呼吸系统疾病。易引发心脑血管系统疾病，如心绞痛、心肌梗死、心律失常、急性心力衰竭、短暂性脑供血不足、脑卒中等。同时还可能加重泌尿系统疾病和内分泌系统疾病，如慢性肾病、糖尿病等。

按照《指南》规定，寒潮预警信号分四级，由低到高分别是寒潮蓝色预警、寒潮黄色预警、寒潮橙色预警和寒潮红色预警。

针对寒潮蓝色、黄色预警信号，《指南》中明确通用的防护建议有做好房屋保暖检查及保暖用品储备；关注病原体感染特别是经呼吸道传播的病原体感染，及时接种疫苗；室内保持适宜的温度和湿度，适时通风换气；使用取暖设备时，避免发生烫伤和煤气中毒等意外事故；出入温暖的室内时，注意温度的缓冲不宜忽冷忽热；外出时避免意外伤害及事故发生；避免进行剧烈的户外体力活动等。

针对橙色、红色预警信号，《指南》明确这两种信号下均不宜长时间户外逗留，要加强头部和胸腹部的保暖。

面对寒潮天气，《指南》中建议的重点防护人群主要有三类：第一类为敏感人群，如婴幼儿、儿童、孕妇、老年人等；第二类为有慢性基础性疾病的人群，如患有心脑血管疾病、呼吸系统疾病等人群；第三类为户外作业人员，如交警、环卫工人、建筑工人、快递员、外卖员等。针对寒潮预警信号不同等级，结合不同重点人群，该《指南》提出了分级人群防护措施建议。

本市已发布寒潮蓝色预警信号。当出现寒潮蓝色预警时，《指南》建议，婴幼儿、老年人、患有慢性基础病人群均不宜长时间外出，外出时应选择一天中较暖的时间段，避开早晚温度较低的时段，并注意防寒保暖，特别是头部和胸腹部。孕妇外出时宜选择在一天中较温暖的时段，尽量避开早晚气温较低时段。户外体力活动时及时补充水分，注意防滑防跌倒。这种情况下老年人不宜长时间外出，不宜开展户外活动或在室外停留坐卧。外出时宜选择在一天中较温暖的时段，尽量避开早晚气温较低时段；注意防寒保暖，尤其是头部和胸腹部；使用手杖、轮椅等助行器的老年人要注意设备的防滑；独居老人注意与家人、朋友或社区工作人员保持联系。

当出现寒潮橙色和红色预警时，婴幼儿、老年人和患有慢病人群均不宜外出。老年人确需外出时需有人陪伴。