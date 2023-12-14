新类胚胎模型打开人类发育“黑匣子”

科技日报北京12月13日电 （记者张佳欣）美国匹兹堡大学的研究人员开发了源自成体细胞的新类胚胎模型，该模型复制了人类早期发育的关键特征，包括血细胞的生成。13日发表在《自然》杂志上的文章，描述了这一名为heX胚胎的模型，为了解早期人类发育提供了一个独特的窗口，有助科学家对遗传病和不孕症的研究，也可用于再生医学应用。

像胚胎一样，heX胚胎有胚胎组织和卵黄囊结构。组织在生长过程中仍固定在实验室培养皿上，形成一大片卵黄囊，其中有数十个并排的胚状体。heX胚胎不包含形成胎盘的滋养层，并且卵黄囊是开放的，而不是封闭的腔。这可阻止胚胎体发育成真正的胚胎，或者被用于胚胎植入以得到完全发育。

由于heX胚胎是从重新编程的成人皮肤细胞衍生而来的，理论上它们可用任何个体细胞制成，这使得研究人员能够研究不同的遗传背景。

与其他类似胚胎模型相比，heX胚胎模型的一个重要优势是，它在实验室培养皿中生长时会进行自组织，使用标准生长介质并由单一化学物质启动。这种独特的方法意味着，heX胚胎可很容易地在不同实验室中高效储存、运输和生长。

此外，heX胚胎模型形成的结构与第一个产生血细胞的位点相似。研究人员表示，该模型可用于更好地了解血液是如何形成的，并开发出更好的方法来培养细胞，用于输血、新的细胞疗法和造血干细胞移植等。