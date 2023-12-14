研究表明吸烟或导致大脑萎缩

科技日报北京12月13日电 （记者刘霞）美国华盛顿大学医学院科学家的一项最新研究表明，吸烟可能导致大脑萎缩。戒烟可防止脑组织的进一步萎缩，但并不能使大脑恢复到原来的大小。这项研究有助于解释为什么吸烟者的认知能力会下降以及罹患阿尔茨海默病的风险会升高。相关论文发表于最新一期《生物精神病学：全球开放科学》杂志。

科学家早就知道吸烟和更小的脑容量之间存在关联，而且脑容量和吸烟行为都是遗传性的，吸烟风险大约50%可归因于其基因。

为厘清基因、大脑和人类行为之间的关系，研究团队分析了英国生物库的数据。该数据库是一个公开的生物医学数据库，包含50万人的基因、健康和行为信息。其中超过4万名参与者接受了大脑成像，该成像可用于确定脑容量。该团队总共分析了32094人的脑容量、吸烟史和吸烟遗传风险等数据。

结果表明，吸烟史、脑容量和遗传风险两两相关。此外，吸烟与脑容量之间的关系取决于剂量，一个人每天吸烟越多，其脑容量就越小。研究人员确定了三者之间的顺序：遗传易感性导致吸烟，从而导致脑容量减少。而且，脑容量的萎缩似乎不可逆转。通过分析几年前戒烟者的数据，研究人员发现他们的脑容量比从未吸烟的人小。

研究人员表示，脑容量的减少与衰老的增加一致，这一点很重要，因为衰老和吸烟都是痴呆症的风险因素。戒烟可阻止大脑进一步衰老，降低罹患痴呆症的风险。